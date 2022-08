Los implacables memes del debut de Luis Suárez en Nacional con derrota

La de Luis Suárez a Nacional es una de las vueltas al fútbol sudamericano más importantes de la última década. Eso no está en discusión. Sin embargo, su reestreno no fue seguramente el mismo que soñó varias noches pegado a la almohada. El Bolso cayó de local 1-0 ante Goianiense por la ida de los cuartos de la Copa Sudamericana y el Pistolero entró para jugar los últimos 23 minutos (contando el agregado), en los que no pudo hacer mucho.

Su mejor intervención fue un pivoteo de primera en la construcción de una jugada que insólitamente no terminó en gol. Suárez tocó de primera hacia la izquierda, Cándido metió el centro atrás y Ramírez -sólo- en el área chica le dio al palo. "¡Contento por volver a jugar en Nacional! Triste por la derrota pero convencido de que podemos dar vuelta el resultado. ¡Vamos que se puede, todos juntos!", expresó igualmente Lucho en su cuenta de Instagram, ilusionado por conseguir el pase a las semifinales. La vuelta es el próximo martes en Brasil.

Las redes no perdonaron este primer paso en falso de Luis en Nacional y se llenaron de memes. Acá, los mejores:

Los implacables memes del debut de Luis Suárez en Nacional

Los mejores memes del debut frustrado de Suárez en Nacional.

