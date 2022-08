Video: la furiosa reacción de Zárate con un hincha de Platense en los goles del Calamar

En el marco de la 13ª fecha del torneo de la Liga Profesional, Platense consiguió una trabajada victoria ante Banfield en condición de local. El Calamar lo perdía 1-0 desde los dos minutos de la primera etapa, pero logró revertir la situación para sumar tres importantes puntos pensando en la tabla de los promedios, donde sigue manteniendo la ventaja con respecto a sus rivales directos.

Uno de los momentos más llamativos de la noche en Vicente López, fue el que protagonizó Mauro Zárate. El exjugador de Vélez Sarsfield y Boca Juniors, entre otros, convirtió el empate parcial desde los doce pasos y no dudó en encarar a un hincha. En el segundo, de Jorge Benítez, tomó la misma postura.

Cuando el reloj marcaba 13 minutos del complemento, el menor de los hermanos Zárate se hizo cargo del tiro desde los doce pasos. El remate fue a la izquierda, mientras que el arquero se inclinó por el otro lado. Fue allí cuando el delantero, lejos de querer abrazarse con sus compañeros, inició su carrera casia la platea, donde tenía bien identificado a su destinatario.

Siete minutos más tarde, cuando Benítez puso por primera vez a su equipo en ventaja, decidió no festejar junto a sus compañeros en uno de las esquinas del estadio, sino que volvió a acercarse a la platea. Después de tomarse unos segundos para encontrar a quien buscaba, volvió a apuntar con las mismas palabras: "La c... de tu madre, La c.... de tu madre".

Tras repetir la misma frase en reiteradas ocasiones, el delantero concluyó su dedicatoria realizando el Topo Gigio, mítico festejo realizado por Juan Román Riquelme en la Bombonera, tras haberle convertido a River en el Superclásico. ¿El destinatario de aquel entonces? Mauricio Macri.