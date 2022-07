La honestidad brutal de Vombergar tras el gol agónico en su debut en San Lorenzo: “Ni bajé del avión y…”

Felicidad pura para San Lorenzo, por un pie quizás inesperado, que tenía una mística que al hincha del Ciclón, por lo menos, lo intrigaba. Triunfo ante Argentinos Juniors en La Paternal, obra de Andrés Vombergar, el delantero argentino nacionalizado esloveno que llegó hace muy poquito como jugador libre y que fue la última opción después de las negociaciones caídas por Martín Cauteruccio, Adolfo Gaich y otros.

Vombergar, de 27 años, entró sobre el final del partido y tocó muy pocas pelotas, pero la que valía hizo delirar a los fanáticos azulgranas: recibió de Iván Leguizamón, que hizo un jugadón por la derecha, y la empujó abajo del arco para darle la victoria 1 a 0 a San Lorenzo.

El delantero, una vez finalizado el encuentro, habló con ESPN y tiró una divertida declaración en referencia a su llegada. Con poquitos entrenamientos encima, Vombergar entró y rápidamente pagó con un gol: "Increíble, casi ni bajé del avión y me metieron unos minutos. Contentísimo por el laburo que hicieron los chicos. Me tocó entrar los últimos diez minutos, por suerte me quedó ahí frente al arco y nos llevamos un triunfo más que importante".

El atacante ex San Luis de México, consultado sobre si es un "oportunista" para el gol, declaró: "Puede ser que así sea, yo vengo a sumar. Los muchachos hicieron un partido durísimo. Se nos venían negando un poco los resultados y ojalá este triunfo nos dé un envión anímico".

Para cerrar, Vombergar se refirió a lo que se encontró en el plantel de San Lorenzo y dio sus primeras sensaciones con la camiseta azulgrana: "Es un grupo increíble, con ganas de pelear, de laburar, y ojalá venga lo mejor ahora".