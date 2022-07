La explosiva catarsis del padre del arquero Lampe: “En Vélez vivió una pesadilla; en Boca y Liniers deben…”

Hoy, Carlos Lampe es uno de los principales puntales que tiene el sorpresivo puntero de La Liga Profesional, el Atlético Tucumán de Lucas Pusineri. Sin embargo, hasta hace menos de dos meses, no estaba atravesando un buen momento personal. Su papá, Juan Carlos, reveló que la etapa anterior en Vélez fue un verdadero padecimiento para el arquero boliviano.

El boliviano no logró continuidad en Boca ni Vélez.

"Lo de Vélez fue una pesadilla para mi hijo, fue un momento complicado. Por eso, fuimos a visitarlo para levantarle el ánimo. Hasta ahora no sabemos por qué no jugaba, pero el tiempo le dio la oportunidad", se lamentó el padre Lampe. Pero, orgulloso del presente de su hijo, le comentó al diario boliviano La Razón: "Luego del mal momento que pasó por Boca y Vélez, ahora Carlos demuestra sus buenas condiciones. El tiempo cura las heridas y hoy está demostrando quién es. En ambos equipos deben estar tirándose de los pelos".



Lampe llegó a Boca en octubre de 2018 como arquero de emergencia, tras la lesión que sufrió Esteban Andrada en su mandíbula, y estuvo en el banco de la final de la Libertadores jugada contra River en La Bombonera, aunque nunca llegó a ponerser la azul y oro. Después, pasó por San José Oruro, Huachipato y Always Ready, hasta que recaló en Liniers a mitad del 2021, en lo que fue su segunda experiencia en el fútbol argentino. Pero tampoco anduvo. Apenas atajó un partido: derrota 3-2 contra Platense (10/12/21).

Lampe en Boca, junto a Rossi y Andrada.

Como en Vélez no logró la continuidad que deseaba, y encima la pasaban muy mal según lo que contó su padre, rescindió contrato y se marchó al Decano, en donde sí parece haberse asentado. El arquero de 35 años tiene la valla menos vencida del certamen (tres, de los cuales uno no se lo hicieron a él) y hace cinco fechas que mantiene el arco en cero. Es titular en la selección de Bolivia desde 2016.