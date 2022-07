La cruda frase de Battaglia tras el 0-3 de Boca ante Banfield: “Hoy es difícil…”

Boca cayó ante Banfield por 3-0 en la sexta fecha del torneo de la Liga Profesional. No quedan dudas de que Sebastián Battaglia aplicó la lógica y le dio descanso a su equipo titular luego del viaje a Brasil y en la previa de lo que será el duelo definitorio del próximo martes en la Bombonera. En este contexto, el DT encaró la conferencia de prensa y se refirió a lo mostrado ante el Taladro.

Sobre la derrota en condición de local y pensando en la revancha ante Corinthians, el DT analizó: "Trataremos de ver el partido con detenimiento, pero hoy es difícil encontrar cosas positivas por lo que fue la noche para nosotros. Como dije antes, queremos que todos puedan estar bien y puedan rendimientos buenos. Sabemos que hay veces que no se da y hoy fue una noche en la que no pudimos encontrarlos, principalmente en el primer tiempo que nos fuimos 3 a 0 abajo y es una cosa que preocupa".

Además, Battaglia añadió: "Puede ser un poco de las dos cosas. Banfield aprovechó, tiene buen funcionamiento y buenos jugadores. Hizo un mérito para que el primer tiempo se vaya de la forma que se fue. Nosotros no estuvimos firmes en defensa, ellos lo aprovecharon e hicieron tres goles en el primer tiempo. Algo que no debería ser habitual, pero hoy lo fue. No hay que quitarle méritos al rival".

Para finalizar se refirió al uso del VAR y a una de las polémicas que hubo en Brasil: "Es una herramienta muy buena que se ha incorporado, el tema es que seguimos dependiendo del ser humano y de la interpretación de algunas jugadas. El otro día lo que fue la mano, claramente pensamos que fue penal. Sería bueno unificar los criterios de cuando es mano y cuando no, porque si cada uno va a cobrar lo que interpreta sería un problema. No queremos que nos beneficien, pero tampoco que nos perjudiquen".