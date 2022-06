Por qué Riquelme no le daría a préstamo a Central a los dos jugadores que pidió Tevez

¿Hay conflicto entre Juan Román Riquelme y Carlos Tevez? El vicepresidente y líder del Consejo de Fútbol de Boca y el técnico de Rosario Central son ídolos del club Xeneize, pero la relación entre ellos no terminó en los mejores términos. ¿Y esto podría incidir en los negocios entre ambos clubes? Según manifestó Leo Paradizo, periodista de ESPN, Riquelme no querría prestarle jugadores de Boca a Central, justamente donde dirige Carlitos.

Según indicó el panelista de F12, ciclo conducido por Mariano Closs, Román estaría negado a cederle futbolistas al Apache: "Riquelme no quiere darle jugadores a Tevez", lanzó el periodista. Tevez había solicitado a Boca los préstamos de Gastón Ávila y Jorman Campuzano, jugadores que perdieron terreno en la consideración de Sebastián Battaglia.

Paradizo afirmó que las negociaciones no se darían por decisión de Riquelme. ¿Pero se trata de un problema particular con Tevez o una política del club? En principio, el líder del Consejo de Fútbol tendría la idea de que salvo los juveniles con un puñado de partidos en Primera, los futbolistas que salgan a préstamo en el futuro no pasen a rivales de la liga argentina, sino que esto se realice únicamente al extranjero.

A Tevez le llegaron tres futbolistas desde que firmó con el Canalla. Se trata de Francis Mac Allister, Ignacio Malcorra y José Leudo, por quienes la dirigencia se movió más rápido de lo esperado, teniendo en cuenta que Leandro Somoza dejó el cargo justamente por la falta de nuevos jugadores.

Boca, por su parte, "colgó" a Gastón Ávila por su negativa a firmar un nuevo contrato antes de irse a préstamo, en tanto que Campuzano perdió su lugar con Alan Varela en el mediocampo y no vería mal la idea de cambiar de aires.