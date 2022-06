La queja de Gago por el corte en el VAR antes de un posible penal para Racing: "Tenemos que..."

Racing cayó 3 a 1 en su visita a Gimnasia de La Plata en un partido vibrante pero con algunas polémicas. Sobre todo, lo más importante fue la interrupción que sufrió la comunicación de los árbitros con el VAR, que no funcionó durante una parte importante del segundo tiempo e impidió ver un posible penal para la Academia. En ese contexto, el técnico Fernando Gago opinó sobre el problema con la herramienta y aseguró que "no puede dejar de funcionar y volver a funcionar".

"Si vamos a tener VAR en el fútbol argentino tenemos que garantizar que siempre funcione o que no funcione. No voy a hablar de si está bien o mal usado. Creo que es una herramienta muy importante en el fútbol y que la tenemos que aprovechar. Pero no puede dejar de funcionar y después volver a funcionar, es una cuestión de lógica", aseguró Gago.

En ese sentido, la jugada era una falta contra Enzo Copetti que podría haber sido un tiro libre riesgoso o un penal a favor de Racing y por eso Gago expresó: "El partido hubiese cambiado, si fue una falta o penal, algo es. No sé si es dentro o fuera pero algo es. Nos tocó a nosotros así".

El técnico fue tajante y evitó referirse a la actuación de Yael Falcón Pérez, el juez del encuentro: "No opino de los árbitros".

Igualmente, al hablar sobre la supuesta infracción contra Copetti, Gago estuvo seguro: "Es falta. No sé si tiro libre o penal, pero algo fue".

Más frases de Fernando Gago

El análisis del encuentro: "Fuimos el equipo que quisimos ser, propusimos jugar, nos posicionamos bien, nos faltó ese último pase para definir. Creo que en el segundo tiempo volvimos a estar en partido. El tiro libre de Alemán es un verdadero golazo. Creo que el equipo tiene que seguir trabajando y mejorando"

Sobre el cambio de esquema: "Busqué más profundidad por banda, sabía que los laterales de ellos centralizaban bastante, íbamos a encontrar esa profundidad con los laterales un poco más alto y sabiendo que ellos tenían los dos delanteros por fuera quería generar una superioridad numérica defensiva

Se lamentó por la falta de eficacia: "Creo que el partido fue parejo, que se abrió por detalles. Ellos lo abrieron y nosotros no pudimos. Cuando tuvimos situaciones nos faltó ese último pase, esa definición. Vamos a seguir trabajando".

Los lesionados y los refuerzos: "Siempre es importante tener a todos los jugadores disponibles. Veremos cómo trabajan esta semana Maxi Romero y Johan Carbonero, si pueden estar por lo legal y después quiero ver si están bien físicamente para afrontar una convocatoria a un partido".

La forma de jugar de Racing: "Hemos cambiado una forma de jugar, tratamos de generar más situaciones en banda, lo tratamos de hacer, fue muy bueno y el equipo entendió el partido, cómo había que jugarlo".