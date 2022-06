Récord: Colombia anunció un técnico argentino y ya son 7 en las 10 selecciones sudamericanas

Su gran campaña con Melgar y su experiencia a nivel de selecciones como asistente de José Pérkeman le sirvió a Néstor Lorenzo para asumir el cargo de técnico de la Selección de Colombia. Así lo dio a conocer el conjunto ‘cafetero’ con un video compartido mediante sus redes sociales. "Bienvenido Néstor Lorenzo a nuestra Selección. Desde la FCF deseamos que juntos cosechemos muchos éxitos", se puede leer en el post del conjunto sudamericano.

¡Bienvenido Néstor Lorenzo a nuestra Selección!



Desde la FCF deseamos que juntos cosechemos muchos éxitos.



uD83DuDC9BuD83DuDC9BuD83DuDC99??#VamosColombia uD83CuDDE8uD83CuDDF4 pic.twitter.com/SxKNQxtcRO — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 2, 2022

"El secreto es el trabajo, nada más. No hay otro secreto. El reto que asuma, el que me toque, en el momento que me toque, lo voy hacer, con excelencia, de la mejor manera", se escucha la voz de Lorenzo como fondo del video. "El equipo sale a ganar. Juegue con el plan que juegue, sale a ganar. Fue una manera que nos dio bastante resultados, muchos resultados. Esperamos que los jugadores estén al mejor nivel posible y que la selección vuelva a mostrar versión", continúa el estratega.

"Me siento con un bagaje de experiencia y con muchas cosas que aprendí, que sigo aprendiendo, que me sigo actualizando, con ganas de estar en la selección, de pertenecer al grupo definitivo porque creemos que hay futuro, futuro para trabajar", cerró. Néstor Lorenzo es un viejo conocido de la selección colombiana, pues estuvo junto a José Pékerman desde 2012 hasta 2018.

El registro estadístico de Lorenzo en Melgar arrojó 52 juegos entrenados con 32 victorias, 10 empates y 16 derrotas. Con su llegada a Colombia, siete de las diez selecciones sudamericanas tendrán entrenadores argentinos. Los únicos que mantienen su tradición son Brasil, con Tité, y Uruguay con Diego Alonso. Bolivia está sin técnico pero tiene a Pizzi y Batista como candidatos.

Luego, además de Lionel Scaloni, están: Ricardo Gareca en Perú, Guillermo Barros Schelotto tiene a cargo el combinado paraguayo, Eduardo Berizzo asumió en Chile, Gustavo Alfaro llevó a Ecuador al Mundial y Pékerman, quien está en Venezuela con el objetivo de cumplir el gran sueño de meterlo en una Copa del Mundo.