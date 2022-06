La llamativa frase de Leonardo sobre Messi al despedirse como mánager del PSG

Leonardo habló para 'L'Équipe' este mismo viernes, para analizar su marcha y paso por el conjunto parisino. El ex director deportivo brasileño negó categóricamente que su despido resultara una consecuencia directa de la firma de Kylian Mbappé para renovar por el PSG.

"No. Era el final del campeonato y quizás era el momento de decidir cosas para el futuro" Al menos, en su cese nunca le hablaron del tema Mbappé. "No, no me lo han dicho. Pero no quiero entrar en ese tipo de cosas". De hecho, se considera uno de los artífices de la renovación del delantero francés de 23 años. "He logrado mantener a un jugador de ese nivel, francés y parisino, y que era importante para el PSG y la Ligue 1", explicó.

El segundo tema que se trató en esa entrevista fue un pequeño repaso a los tres años que ha estado en el cargo de director deportivo. Mientras hablaba de los títulos que han logrado mientras él formaba parte de la dirección, sorprendió con unas palabras sobre Messi. "Cuando hago mi balance de tres años, veo una final de Champions (2020), una semifinal (2021), el décimo título de liga, siete trofeos nacionales y a Messi. Messi, no hay más que eso. Logré el único fichaje de la carrera de Leo Messi."

Para Leonardo, llevar al astro argentino al club, es una consecución que marcará por siempre su carrera como director deportivo.