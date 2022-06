La firme sentencia de un famoso DT argentino: "Ancelotti está por encima de Guardiola y Klopp"

No fue una final más la que el Real Madrid le ganó al Liverpool. Si bien es la decimocuarta Orejona que va a parar a las vitrinas del club más ganador del mundo, los estilos de juegos y sobre todo de conducción que chocaron en París reinstalaron el debate sobre los mejores técnicos del mundo. De un lado, Carlo Ancelotti, un DT jugadorista, simple, que no arma estrategias para gobernar la posesión del balón. Del otro, Jürgen Kloop, un DT tacticista, de ataques directos y búsquedas ofensivas agresivas. Afuera en semis, Pep Guardiola, otro DT tacticista, que hace un culto a la posesión del balón, presiona en toda la cancha y ataca en malón. El primero ganó su cuarta Champions. El segundo se quedó en dos, ambas con el Barcelona de Messi, Xavi e Iniesta. El tercero por ahora conquistó una.

Roberto Sensini, subcampeón del mundo como jugador y de largo recorrido como técnico, plantó bandera por el técnico italiano, quien lo dirigió en la temporada 1996/97 en el Parma de Italia. Fue durante una entrevista con el diario Olé. "Guardiola y Kloop son dos técnicos que han ganado y están entre los cinco o seis más importantes del mundo. Después va en el gusto... Es la famosa grieta que se creó en el fútbol, como la de Menotti y Bilardo y muchas otras. Yo lo veo a Carlo Ancelotti, que tiene más años que ellos, y eso les juega a favor a Guardiola y Klopp. Pero Carlo en los últimos 20 años ganó tantas cosas que me parece que está por encima de estos dos técnicos, quienes quizá con el tiempo lo puedan superar. Pero Carlo en todos los clubes demuestra...", lanzó el exdefensor.

"Me podés decir que es fácil ganar con el Real Madrid, pero hubo técnicos que no pudieron ganar en ese club. ¿Sabés por qué el debate es sobre Guardiola y Klopp? Porque son dos técnicos a los cuales la gente se les acerca por su idea. Porque la idea de Guardiola a todos nos gusta, como la de Klopp. Carlo tiene un fútbol menos brillante que el de Guardiola pero tan eficaz. Yo a Carlo lo pongo arriba de los dos, no porque soy amigo y lo tuve como técnico, sino porque me parece obtuvo más cosas que ellos dos", agregó Sensini, argumentando su elección.

Consultado sobre las enseñanzas que le dejó Ancelotti al compartir ese año en el Parma, Sensini destacó: "Primero vi que iba muy de frente. Yo me acuerdo que no veníamos bien, y tenía que hacer algunos cambios. Tuvimos una charla. El me preguntaba qué me parecía. Yo le dije: 'Carlo, algo tenemos que hacer porque el equipo no encuentra la vuelta'. No perdíamos mucho pero nos costaba ganar, con muchos empates. Él ahí hizo modificaciones en el equipo. Él tenía eso, se acercaba, hablaba mucho con nosotros. Él quería saber el termómetro del vestuario. Esas charlas a uno lo hacían sentir bien, me hacía participar. Y si me tenía que sacar, me sacaba a mí. Pero vos veías que había una charla no de querer tener un espía, sino de las que cuando el técnico tiene que hablar va a conversar con los jugadores que le pueden aportar algo. Con esa tranquilidad de tomar decisiones. Yo me acuerdo cuando tuvo que sacar al arquero Bucci, más allá de la lesión. Cuando vuelve, Carlo, adelante de todo el grupo, habla primero con Bucci y le explica que va a seguir atajando Buffon por una cuestión de las prestaciones que había tenido el chico, que tenía 17 años. Bucci era el titular y lo tuvo que sacar, y lo sacó. Iba de frente y para un jugador es muy importante".

Por último remarcó lo importante que fue para la adaptación de Hernán Crespo al fútbol iltaiano: "A Hernán le costó al principio, porque venía un problema de estrés de crecimiento en la rodilla. En los primeros meses no hacía goles, y era criticado porque Carlo lo sostenía de titular. Y sufría más Carlo que Hernán, porque las críticas le caían al futbolista. Eso duró cinco o seis partidos, después empezó a hacer goles y ese mismo hincha que lo criticaba lo empezó a aplaudir por muchos años. Para Hernán, Carlo fue fundamental: lo sostuvo, le dio confianza. Después lo tuvo en el Milan, ese Milan que pierde la Champions 2005 con el Liverpool, que fue un golpe muy duro para Carlo. Ganaba 3 a 0 con dos goles de Hernán y tuvo chances de hacer el cuarto. Empieza el segundo tiempo y cambia el partido...".

Boquita Sensini, un ancelottista de la primera hora.