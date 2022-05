Messi confesó la pregunta íntima que le hizo a Antonela cuando lo silbaron en PSG

Los silbidos fueron algo nuevo para la carrera de Lionel Messi, algo a lo que no estaba acostumbrado en una carrera llena de aplausos, admiración y cariño recibido. Ese partido entre Paris Saint-Germain y Bordeaux, después de la eliminación frente al Real Madrid en la Champions, produjo esa situación extraña. Y Leo se refirió a ese momento con una confesión íntima sobre su familia.

Messi reveló su reacción a los silbidos en PSG.

En una extensa entrevista con TyC Sports, el capitán de la Selección argentina comentó sobre los silbidos que recibió el plantel del Paris Saint-Germain, con foco en Neymar y el propio Messi: "En París, cuando pasó que me silbaron, pregunté si lo habían visto los nenes. No me gustó que estuvieran mis hijos, que pasaran por eso, pero medio como que la dejaron pasar. No entendieron nada".

"Enseguida pregunté qué habían dicho los nenes, si lo habían visto, qué pensaban o qué decían y la verdad es que no me gustó que esté mi familia ahí y que escucharan a la gente silbándome, y que estén mis hijos y que tengan que pasar por eso", explicó Leo.

Además, reveló que ni Thiago ni Mateo le dijeron nada al respecto: "No me dijeron nada, medio que la dejaron pasar. No entendían nada, porque tampoco se dan cuenta del por qué o qué pasa. Sé que sintieron algo, incluso hoy en la tele, en YouTube se meten, Thiago está mirando todo el día cosas de fútbol y a veces te salta algo de eso", reflexionó.

Más de Messi sobre los silbidos a él y Neymar

"Es nuevo para mí, una situación diferente. Nunca me había pasado en Barcelona sino todo lo contrario. Es entendible la situación de la gente y el enojo por los jugadores que teníamos, por el equipo que éramos y porque volvió a pasar una vez más, no es la primera vez que le pasa al Paris una situación así, quedar afuera de Champions de esa manera, es entendible el enojo. Si estoy de acuerdo o no con los silbidos hacia mí o hacia Ney en especial, que fuimos los únicos dos señalados, los más señalados... Pero bueno, pasó...", expresó Messi.

En ese sentido y con la mentalidad de recuperarse y escribir una nueva historia en PSG, Leo agregó: "Prefiero dejarlo a un costado. Pensando en mí, individualmente y en lo que fue este año sí que pienso en poder revertir la situación, en no quedarme con la sensación de haber cambiado de club y que no me haya ido bien".

"Sé que este año va a ser diferente, ya estoy preparado para lo que se venga. Conozco el club, conozco la ciudad, estoy un poquito más acomodado al vestuario, a mis compañeros y sé que va a ser diferente", cerró Messi con ganas de revancha en la próxima temporada.