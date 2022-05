Luis Suárez habló de su futuro y sorprendió: “Me llamaron de Argentina”

Luis Suárez dejará de ser jugador del Atlético de Madrid después del próximo 30 de junio, cuando se le termina el contrato con el club. Si bien todavía no ha tomado ninguna decisión en cuanto a su futuro, el delantero uruguayo reconoció que tuvo sondeos y propuestas de diferentes equipos, y afirmó que recibió un llamado de uno de la Liga Profesional de Fútbol.

"¿Dónde voy a estar la temporada que viene? Te juro que no lo tengo decidido. Hay muchas propuestas. Escucho a todos, no cierro la puerta a nadie", respondió Lucho en una entrevista con El Larguero de España.

Y, al pasar, lanzó un bombazo: "Me han llamado de Argentina, Brasil, México...", confesó el ahora ex atacante del Colchonero. Sin embargo, le cerró las puertas a un posible regreso a Sudamérica cuando avisó que "mi mentalidad está centrado en el nivel competitivo. La cabeza la tengo aquí". Cabe destacar que en las últimas horas surgieron los intereses desde Emelec de Ecuador y América de México, entre otros tantos, aunque no hay información sobre qué equipo del fútbol argentino lo contactó para incorporarlo.

En tanto, sobre su salida del equipo rojiblanco, Suárez señaló: "Me hubiese gustado estar un año más en el Atlético. Sabiendo que la exigencia es cada vez más grande, pero capacitado para cumplir. Me comunicó mi marcha el día anterior a mi despedida Rafael Alique, director de comunicación del Atlético. Después de eso no hablé ni con Simeone, ni Andrea Berta ni Miguel Angel".

Con respecto a su futuro profesional, el cual muchos vinculan con el de Messi en el Inter Miami de la MLS, Suárez comentó: "¿Con Messi en Miami en unos años? Ojalá. Dentro y fuera de la cancha se nos ha dado bien juntos. No hay nada mejor que ver a dos compañeros felices fuera para que rindan dentro".