La picante frase de Benedetto tras lograr el campeonato con Boca: "Nos mataron mucho, pero..."

Darío Benedetto se acordó de los detractores durante los festejos tras la consagración de Boca en la Copa de la Liga y les envió un mensaje utilizando una picante frase. El Pipa, que reconoció que vive un sueño, no se guardó nada y expresó: "Muchos palos, nos mataron mucho, pero volvimos a tapar bocas, Boca es tan grande que volvimos a tapar bocas".

"Estoy es muy fuerte, estoy agradecido con la gente de Boca por el cariño que me da. Estoy es muy fuerte para mi. Ahora vamos a festejar y mañana a pensar en la Copa Libertadores, que va a ser difícil", agregó emocionado. El Pipa no marcó, pero le anularon un gol a instancias del VAR cuando el partido no tenía goles.

Luego de una buena cesión de Sebastián Villa, Benedetto entró al área grande recostado por la izquierda y abrió el pie para colocar el balón al segundo palo. El juez de línea Diego Bonfá levantó la bandera por una presunta posición adelantada. Y después de varios minutos, el árbitro principal Darío Herrera -a instancias del VAR comandado por Mauro Vigliano- invalidó el tanto del Xeneize.