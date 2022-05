La frase "saca chapa" de Battaglia tras un nuevo título: "Hicimos muchos…"

Sebastian Battaglia, que como jugador fue el más ganador de la historia de Boca con 18 títulos, consiguió esta tarde su segundo campeonato como director técnico al salir campeón en Córdoba de la Copa de la Liga Profesional luego de vencer a Tigre en el encuentro final por 3 a 0. El entrenador pasó de ser resistido a consagrarse en apenas semanas y habló sobre el significado de haberle dado una nueva estrella al club: "Significa muchísimo. Es una alegría sumar otra estrella para la institución".

"Estoy contento por los muchachos, por el esfuerzo que hacen. Seguimos con los colores que tuvimos de jugador, haciendo historia para el club, con las estrellas en el escudo. Hoy pudimos sumar una más. Pudimos llegar a una nueva final, le ganamos a todos los rivales de nuestro grupo que se habían clasificado, pudimos ganar el clásico. Fuimos teniendo más confianza. Hicimos muchos méritos para ganar el torneo", agregó en medio de los festejo.

El León, que asumió su cargo el 16 de agosto del año anterior ante la salida de Miguel Ángel Russo, ya había conseguido la Copa Argentina el 8 de diciembre pasado en la ciudad de Santiago del Estero venciendo por penales a Talleres. Y hoy con 41 años y apenas 4 como entrenador, levanta la Copa y pone en su pecho orgulloso una medalla más, pero sabe que esto es Boca "deportivo ganar siempre" y que el jueves tiene otra final ante Deportivo Cali.

De no conseguir el triunfo su equipo no va a pasar a jugar los octavos de final de la gran obsesión del club que es la Libertadores, que no la consigue desde el 2007 cuando él mismo la levantó en la noche Porto Alegre ante Gremio. Entonces el tiempo dirá si esta alegría marca un nuevo hito en la historia de su carrera o queda en el recuerdo como un logro más. Y si su camino hasta el 31 de diciembre, cuando vence su contrato, vuelve a estar lleno de obstáculos y seguirá siendo "partido a partido".