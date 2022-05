Tres testigos complican la situación de Sebastián Villa: qué podría ocurrir con el jugador de Boca

Tres testigos respaldaron la denuncia de la joven que acusó al futbolista colombiano Sebastián Villa de haber abusado sexualmente de ella en junio de 2021 en un country del partido bonaerense de Ezeiza, y en sus declaraciones coincidieron en lo traumatizada y deprimida que se mostró la víctima tras el hecho, informaron hoy fuentes judiciales.



En tanto, un juez de Garantías de Lomas de Zamora ordenó hoy una medida de restricción de acercamiento del delantero xeneize hacia la víctima y, por otro lado, se dio por notificado de un pedido de eximición de prisión que presentó la defensa de Villa, aunque no resolvió si hará o no lugar al planteo porque -según consideró- es prematuro en esta instancia de la causa.



Dos hermanos y una amiga de la joven de 21 años que denunció el pasado viernes al jugador de Boca Juniors brindaron su testimonio ante la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora.



El testimonio de la amiga de la víctima –al que tuvo acceso Télam y cuya identidad se resguarda- se centró en los momentos posteriores a que la joven le diera aviso para que la asista tras el presunto abuso que sufrió por parte de Villa el 26 de junio de 2021, en una vivienda del jugador del Barrio Privado "Venado II", de Canning.



“Fuimos a un asado en Ezeiza y después a la casa de Sebastián Villa (…) estuvimos ahí tomando, Sebastián tomando whisky (…). Yo me retiré, después mi amiga me escribió más tarde, me dijo que vuelva a la casa”, expresó la joven en su testimonio ante la Justicia.



Según su declaración, la joven regresó pero una persona de seguridad no le abrió la puerta, mientras que su amiga no le atendía el celular porque, según aclaró, el jugador "se lo había sacado".



Al día siguiente, cuando se encontró con su amiga la notó “rara”, por lo que le preguntó qué había pasado la noche anterior y fue allí que la víctima le relató el abuso que sufrió por parte de Villa.



“(Villa) le reclamó que estuvo con sus compañeros (de Boca Juniors, en el asado), le hizo una escena de celos”, aseguró la testigo.



Tras el hecho denunciado, la joven señaló que su amiga fue al hospital a hacerse ver y que luego “quedó shockeada”.



“Decía que no quería sentir más el perfume de él, se cortó el pelo, no quería comer, no quería salir”, describió la testigo.



“Cuando fue al médico la llamaron los amigos de Sebastián y le preguntaron si necesitaba medicamentos y con cuánto dinero se solucionaba eso”, remarcó la joven en su testimonial ante la fiscal González.



Finalmente, dijo que un amigo del futbolista de nombre Félix Benítez le llevó a un bar un sobre con “cinco mil dólares”, que la víctima devolvió al día siguiente.



Por último, la joven manifestó que posee “audios y videos” de la noche del hecho, los cuales le fueron enviados por su amiga antes de que “le agarraran el celular y le borraran todo”.



Ante la consulta de la fiscal, la testigo declaró que esa noche en la casa del country estaba también presente un hombre conocido como “Vikingo”, al que describió como “seguridad” de un bar de Palermo.



La declaración de la joven coincide con la que también ayer brindaron en la fiscalía dos de los hermanos de la víctima, quienes aseguraron que tras el hecho comenzaron a verla “mal, con la cara llorosa y deprimida”.



“Le noté la cara hinchada, en el cuello tenía como apretones, como cuando te apretás y te queda marcada la piel”, expresó el hermano mayor.



El hombre indicó que tiene un vínculo muy fuerte con su hermana, quien le confesó que Villa “la violó” y le ofreció dinero “para que no lo divulgue y la perdone”.



En tanto, el hermano menor agregó que su hermana le contó que Villa “la agredió y la golpeó” y que había sido “víctima de abuso” por parte de quien en ese momento era su pareja.



La denuncia contra Villa fue presentada el viernes pasado por el abogado de la víctima, Roberto Castillo, en la UFI 3 de Esteban Echeverría.



Al recibirla, la fiscal González tomó la medida de la prohibición de salir del país a Villa y de acercamiento a la víctima y su entorno familiar.



El lunes, la denunciante ratificó su acusación y presentó más pruebas ante la Justicia, que llamó a declarar a cuatro testigos y ordenó una serie de medidas, entre ellas, notificar al club Boca Juniors de la denuncia realizada por la víctima.



También la fiscal libró un oficio a la Policía para que informe sobre los llamados al 911 realizados la noche del 26 de junio de 2021, y le envió un oficio al country donde se produjo el hecho.



A su vez, le requirió al Ministerio de Seguridad bonaerense que informe el resultado del GPS en el que quedó registrado el trayecto realizado por un patrullero que, aparentemente, llegó al country tras un llamado al 911 de un vecino, y la historia clínica de la víctima al porteño Hospital Penna, donde la joven fue atendida el día siguiente.



Por su parte, el abogado de Villa, Martín Apolo, solicitó ante el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, la eximición de prisión de su defendido, pero el magistrado solamente se dio por notificado sobre el pedido y no resolvió si hará lugar o no, ya que consideró que es prematuro.



El juez, en tanto, impuso una medida cautelar que le impide a Villa acercarse a la víctima y a cualquier integrante de su familia, dijeron las fuentes judiciales.



Esta es la segunda denuncia que recibe el futbolista colombiano y goleador del club de la Ribera, ya que en abril de 2020 su expareja, Daniela Cortés, también colombiana, lo acusó de lesiones y amenazas, en un caso que ya fue elevado a juicio y que podría resolverse en un proceso abreviado.



De hecho, la fiscalía le propuso una pena de dos años de prisión en suspenso y ahora la defensa deberá decidir si llegan a un acuerdo para evitar el juicio oral.