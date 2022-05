Huracán ya definió quién será el técnico interino tras la renuncia de Kudelka

"Estoy triste, pero creo que es de valiente decir hasta acá llegué. Fue un cúmulo de situaciones. Seguramente me equivoqué en un montón de cosas pero siento que no me equivoqué en ser honesto", manifestó Frank Darío Kudelka al comunicar su decisión de renunciar a la dirección técnica de Huracán de Parque Patricios. El ahora ex DT del Globo dejó su cargo tras pelear hasta la última fecha por un lugar en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Y en horas de la mañana de este martes, el club tomó una decisión con respecto al sucesor temporáneo.

Claudio "Chacho" Cabrera, quien se desempeñaba como director técnico de la Reserva, estará a cargo interinamente del plantel de Huracán tras la renuncia de Kudelka. El exmediocampista que vistió la camiseta del Globo entre 1984 y 1986 dirigirá la práctica de este martes y posiblemente también el partido del martes 24 ante Deportivo Madryn, en Rosario, por la Copa Argentina.

Tras la renuncia y posterior despedida de Kudelka en conferencia de prensa, la dirigencia de Huracán se reunió con Marcelo Broggi, coordinador general de las Divisiones Inferiores, y acordaron que Chacho se haga cargo del primer equipo hasta que se contrate a un nuevo entrenador.

Cabrera, de 58 años, estará acompañado por Eduardo Papa como ayudante de campo, Daniel Vandevoorde de preparador físico y Daniel Acuña como entrenador de arqueros. Desde la sorpresiva renuncia de Kudelka en la mañana del lunes, el presidente de Huracán, David Garzón, recibió varios ofrecimientos de técnicos pero por el momento no hubo contacto formal con ningún cuerpo técnico.