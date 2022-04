Países Bajos anuncia a su nuevo entrenador para suceder a Van Gaal luego de Qatar

El entrenador neerlandés Ronald Koeman, quien no dirige desde que fue despedido del Barcelona, sustituirá a su compatriota Louis Van Gaal como DT del seleccionado de Países Bajos al término de la Copa del Mundo de Qatar 2022, según lo anunció hoy la Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB).



"Espero con impaciencia este nuevo trabajo. Hace un poco más de un año y medio dejé ese cargo y no lo hice por estar incómodo y descontento en ese lugar", dijo Koeman, entrenador de la "Orange" entre 2018 y 2020.



El contrato entre Koeman, quien dirigió a Lionel Messi en el Barcelona y la KNVB se extenderá hasta el Mundial de 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.



"Estamos muy felices de que Ronald vuelva el año próximo. Durante su anterior 'mandato' como entrenador nacional, su trabajo y sus resultados habían sido muy satisfactorios", subrayó Marianne van Leeuwen, directora de futbol profesional en la KNVB.



Koeman sucederá a Van Gaal tras el mundial y luego de haber anunciado la semana pasada que sufre de un cáncer de próstata desde 2020 y que la enfermedad no le impediría ir a Qatar.



Tras su carrera como futbolista, Koeman fue entrenador de Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton y Barcelona. Como entrenador de Países Bajos entre febrero de 2018 y mediados de 2020, llevó a la selección neerlandesa al segundo puesto de la Liga de Naciones y la clasificó para la Eurocopa.