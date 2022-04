Gerard Pique envuelto en un escándalo en España: el motivo

El defensor de Barcelona de España Gerard Piqué y el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, quedaron apuntados hoy por un medio español a raíz de la investigación sobre las comisiones de la Supercopa de España.



De acuerdo al sitio El Confidencial, la RFEF negoció una comisión de 24 millones de euros con Kosmos, la empresa de eventos deportivos que presidente el central del Barcelona, para trasladar el torneo a Arabia Saudita, durante algunas temporadas.



El portal periodístico develó documentos y mensajes de voz entre Piqué y Rubiales donde se informa que la federación española percibirá 40 millones de euros en cada una de las seis ediciones organizadas en tierra saudí a partir de 2020. En tanto, Kosmos se haría acreedor de 4 millones de euros por cada temporada. En la primera edición compitieron Real Madrid (se consagró campeón), Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia.



"El comentario forma parte de los Supercopa Files, un alud de archivos inéditos que desvelan, entre otros presuntos escándalos, que Piqué tuvo un papel decisivo en las negociaciones para la celebración de la Supercopa en Arabia Saudita y disfrutó a lo largo de ese proceso de un trato privilegiado por parte de Rubiales por motivos no aclarados. Un portavoz de Piqué ha negado a este diario que recibiera ese trato de favor", señaló hoy El Confidencial.



"A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más", señaló Piqué en uno de los audios revelados por "El Confidencial".



El jueves pasado, la RFEF denunció en un comunicado haber sido víctima de "una acción criminal organizada y dirigida a la posterior revelación de secretos mediante la distribución de documentación confidencial con una clara intención espuria". De esa manera, adelantó que hubo acceso a conversaciones vía texto y audios entre Rubiales y el secretario general, Andreu Camps.



Mientras Piqué y Kosmos continúan sin declarar al respecto, la RFEF señaló al portal deportivo Marca que la información "no aporta nada nuevo a lo que se publicó en 2019", año donde se presentaron los números de la operación.