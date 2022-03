El contundente mensaje de Lisandro Martínez de cara a Qatar 2022: "Nada de ser..."

Lisandro Martínez fue una de las gratas noticias que encontró Lionel Scaloni en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El jugador fue titular en los partidos ante Chile y Colombia y cumplió con creces su función de segundo marcador central.

"Estamos muy bien, mejorando mucho como equipo. No estamos pensando mucho en futuro sino trabajando, disfrutado de estar ahí que a veces es difícil disfrutar, no creyéndonosla, con humildad, sencillez, mucho trabajo. Silbando bajito nomás, nada de ser los favoritos ni comernos el cuento de que estamos para ganar porque ahí es donde nos vamos a equivocar. Creo que vamos en el camino correcto y tenemos que seguir de esta manera", manifestó en diálogo con TyC Sports.

Con respecto a su polifuncionalidad, expresó: "Si bien en Defensa y Justicia ya venía jugando de central, llego a Ajax y ya era un jugador polifuncional y jugaba de lateral, mediocampista o central, lo podía hacer porque tenía conocimiento. En Ajax fueron muchos partidos en el mediocampo, pero a medida que me iban probando de lateral y central, me pude destacar más de central. Con el paso de los partidos uno va agarrando más confianza y más experiencia"

Para finalizar, le dedicó unas palabras a otra de las grandes apariciones del ciclo de Lionel Scaloni: Cristian Romero: "Somos muy amigos con el Cuti desde la Sub 20. Como éramos del interior, él de Córdoba, yo estaba viviendo en Rosario porque estaba jugando en Newell's, nos teníamos que quedar los tres días en el predio y se armó una linda amistad. Es un animal, un jugador muy maduro, con calma, toma muy buenas decisiones y a la hora de los duelos va y te mata. Es un fenómeno y me pone muy feliz su presente, no tiene límite todavía".