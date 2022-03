Patronato consiguió su primer triunfo del torneo ante Platense

Patronato de Paraná, con el debut de su DT Facundo Sava, alcanzó esta noche su primer éxito en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol al vencer a Platense por 2 a 1, en Vicente López, por la sexta fecha de la zona A.



Leonel Mosevich (44m. PT) abrió la cuenta para el 'Patrón; la que aumentó Nicolás Castro (26m. ST); y descontó Héctor Canteros (33m. ST) para el 'Calamar'.



Después de cuatro derrotas y un empate en el torneo, el 'rojinegro' logró sumar de a tres; en cambio el 'marrón' acumuló su tercera caída en hilera, en un encuentro vital para ambos en la necesidad de mejorar sus promedios.



Patronato encontró, con el debut promisorio de Facundo Sava como conductor táctico, otra actitud ante los de Vicente López a lo que venía mostrando con el anterior, Iván Delfino.



Se plantó con orden y presión en la zona media para pelearle el predominio a Platense y con ello buscar la profundidad en ataque al comando de Lucas Barrios más los desbordes de Gabriel Gudiño.



Mientras que el equipo local, algo sorprendido por lo del oponente, intentó equiparar sus acciones con la conducción y desbordes de Ignacio Schor, por derecha, y Nicolás Delgadillo, por el lado opuesto.



Lo que no le alcanzó para encontrar resolución para definir sus ataques, en especial por la positiva contención del zaguero Juan Cruz Guasone sobre Gonzalo Bergessio.



Dentro de un desarrollo aceptable, pese a que ambos bandos adolecieron de jugadas claras para ponerse en ventaja, fue el 'Patrón' que aprovechó su oportunidad para ponerse en ventaja.



La misma surgió de un tiro de esquina, con un pase corto de Nicolás Castro para Sebastián Medina, que envió un centro 'envenenado', que Hernán Lamberti intentó despejar de cabeza, pero no hizo más que favorecer la entrada de Mosevich para meter un frentazo que dejó sin chances al arquero Jorge De Olivera.



En un momento clave, al final del primer tiempo, los de Paraná pudieron cortar la mala racha sin goles (solamente habían anotado en el 1-4 con River pero fue de Paulo Díaz en contra).



Para revertir el marcador, Claudio Spontón recurrió al ingreso del delantero Rodrigo Contreras por el inactivo volante boliviano Franz Gonzales Mejía al comienzo del segundo capítulo.



De todos modos, el 'marrón' no pudo encontrar la profundidad necesaria por la intensa presión con la que continuó el 'rojinegro' en todos los sectores.



Eso le facilitó a Patronato llegar a la segunda conquista porque forzó a un yerro a la defensa local, que supo aprovechar Castro para marcar su primer gol con su nueva camiseta, al ingresar al área adversaria y con un remate bajo vencer a De Olivera.



De inmediato reaccionó el 'Calamar' y pronto encontró la ocasión para descontar con un cabezazo del ingresado Canteros, que anticipó la salida de Matías Mansilla.



Esto le dio mayor emotividad al último cuarto de hora, en el que ambos arcos pasaron por situaciones apremiantes, con el resultado abierto hasta el final, que en definitiva le otorgó el justo éxito a Patronato.



Por la séptima fecha, Platense visitará a Tigre, el viernes 18 a las 19.15, y en el mismo día y horario, Patronato se presentará en Mar del Plata ante Aldosivi.