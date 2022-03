Benedetto explotó y destrozó a Almendra: "Lo suyo es irremediable, nunca entendió la..."

El Mundo Boca no habla de otra cosa que no sea el conflicto entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia. Sobre esto, Darío Benedetto fue lapidario con la situación del mediocampista de 22 años, como pocas veces se escuchó a un futbolista con un compañero: “Almendra nunca entendió la camiseta que tenía puesta. Lo suyo es irremediable. Se habló demasiado, esto viene de hace rato, había que sacarlo de raíz y así se hizo. Estamos contentos con la decisión tomada por el entrenador y lo bancamos a muerte”.

"La camiseta de Boca es muy grande como para que estén de joda", dijo Benedetto sobre Almendra y Varela, aunque insistió en que las situaciones de estos jugadores son distintas. Luego, el goleador xeneize agregó que Almendra tiene las condiciones futbolísticas pero no la cabeza que se necesita para jugar con la camiseta xeneize: "Agustín es un jugador del club y le sobran características para jugar, pero mentalidad no. Y estaban tratando de ayudarlo para que cambiara la postura, la mentalidad, pero bueno, esto era algo que tenía que pasar, no se aguantaba más".

Benedetto fue muy claro a la hora de calificar el acto de indisciplina que tuvo Almendra con Battaglia: "Esta situación cansó, a la larga iba a pasar, hay cosas que sobrepasan el límite. En mi caso si hubiese estado en la posición de Battaglia, hubiese sido peor. Las faltas de respeto no están permitidas. Con Agustín ya se habló demasiado. Esto viene de hace rato, incluso hubo otros problemas antes, yo no estaba presente pero hubo otros problemas y se cortó de raíz, así que estamos muy contentos con la decisión".

Benedetto marcó tres goles desde su vuelta a Boca.

"El grupo está muy contento con la decisión del cuerpo técnico. Hay cosas que no se aguantaban más dentro del grupo y lo hablamos tanto con el entrenador y al Consejo de Fútbol. Hay cosas que no se dicen, hay que respetar al entrenador y los que se rompen el lomo al lado de cada compañero", explicó Benedetto. Y agregó: "Sin ir a los detalles, hay cosas que no se dicen. Hay que respetar tanto al entrenador como a los que se rompen el lomo al lado de cada compañero. Más allá de ser titular o suplente siempre tenés que estar sumando y en este caso no era así".

Sin dudas, esta versión de Pipa es distinta a la que se fue del Xeneize en 2019. Con estas declaraciones, Benedetto se erigió como el líder indiscutido del vestuario de Boca. Otro gran "ganador" luego de estas palabras del delantero es, sin dudas, Sebastián Battaglia, que saldrá fortalecido ante el apoyo público del 9 de Boca.