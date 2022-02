El jugador de Boca que casi se va a las manos con Almendra: "Callate porque te boxeo"

La hizo completa Agustín Almendra. A su nuevo desplante a Sebastián Battaglia, el que llevó al DT de Boca Juniors a separarlo del plantel, le agregó peleas con compañeros, una de las cuales casi se va a las manos.

La primera discusión fue con un jugador de la Reserva. Almendra había reforzado el equipo de juveniles para la práctica de fútbol ante los potenciales titulares que saldrán a la cancha en Córdoba por Copa Argentina (miércoles 21:10hs ante Central Córdoba de Rosario), y se peleó con uno de sus compañeros de equipo cuando éste le pidió que corriera una pelota. "¿Y vos quién sos?", le dijo, ninguneándolo, antes de que comenzaran los insultos.

Como esas actitudes se repitieron a lo largo del entrenamiento, en un momento Battaglia lo invitó a retirarse al vestuario y el jugador se fue, no sin antes largarle toda su bronca sin filtro: “Cerrá el orto que vos no sos el técnico, a vos te manejan”, le habría lanzado, según publicó el periodista Martín Arévalo en sus redes. "Ganaste todo como jugador, ¡pero como DT sos un desastre!", fue otra de las frases que le lanzó sin pruritos, según pudo confirmar MDZ, ante el asombro de sus compañeros, que veían cómo se alejaba de la cancha de entrenamiento.

Qué pasó cuando Agustín Almendra iba camino al vestuario

"Te fuiste a la mierda", le alcanzó a decir el Pipa Benedetto, uno de los referentes del plantel que le marcó el grave error al mediocampista de 22 años. "Bajá un cambio, Agustín", se sumó el Pulpo González cerca del vestuario. Ahí fue que Agustín Almendra volvió a reaccionar: "Callate la boca porque te boxeo a vos también", le devolvió al ex Racing según informaron en Cadena Xeneize, medio multimedia que sigue el día a día de Boca. Según pudo saber MDZ, tuvieron que separarlos para evitar que se fueran a las manos.

El Pulpo González había criticado públicamente a Almendra en la pretemporada, tras su primer desplante a Battaglia.

"Almendra no solo discutió con el entrenador, sino con varios compañeros. Incluso a uno, lo tuvieron que frenar entre varios para que la cosa no pase a mayores. La postura de la mayoría del plantel es clara: no quieren compartir más vestuario con él", twitteó luego Emiliano Raddi, periodista de ESPN que cubre el día a día de Boca Juniors. "La postura del entrenador coincide con la de sus dirigidos: en el cuerpo técnico no quieren contar con Almendra en el plantel", agregó el cronista.

En enero, luego del primer incidente de Almendra con Battaglia, cuando lo carajeó luego de que el DT le insistiera en pedirle que jugara por derecha, el Pulpo González había criticado -sin nombrarlo- su accionar. Fue tras el primer amistoso del año para Boca, con victoria 2-0 ante Colo Colo, partido del que Agustín quedó marginado por su falta de respeto al entrenador: "Tenemos que mantener los pies en la tierra. Trabajar día a día, estar a la altura de lo que es esta institución. Tenemos que comprometernos aún más fuera de la cancha, por sobre todas las cosas. El compañerismo, el sacrificio, el respeto hacia el otro y la humildad, por sobre todas las cosas, debe ser lo que primero tiene que pregonar el jugador de Boca. Y vamos camino a eso. Después, con el trabajo día a día de Sebastián (Battaglia), el cuerpo técnico, el Consejo y la dirigencia, vamos a hacer que Boca sea muy competitivo y sea muy difícil ganarnos", dijo Diego González aquella noche.

Agustín Almendra, de gran promesa a gran problema en Boca.