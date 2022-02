Se confirmó lo que era un secreto a voces en el mundo Boca

El representante de Cristian Pavón, Fernando Hidalgo, cerró contrato con Atlético Mineiro para que el cordobés juegue desde julio, cuando quede en libertad de acción en Boca Juniors, en el conjunto dirigido por el argentino Antonio Mohamed. El futbolista no es tenido en cuenta por Sebastián Battaglia y todo hace suponer que no jugaría hasta su partida.

Los brasileños tienen la intención de incorporar a Pavón, que el 21 de enero cumplió 26 años, antes del comienzo de la Copa Libertadores, para poder inscribirlo en la lista de buena fe y así cumplir con las seis fechas de suspensión que acarrea de la edición pasada, justamente por el partido jugado ante el Galo, y que abarcarán toda la fase de grupos.

Para que ello ocurra, sería necesario que los de Belo Horizonte le abonen un resarcimiento a Boca, que de todas formas perderá al jugador a mediados de año sin recibir un peso. Días atrás, Mohamed fue consultado sobre la posibilidad de contar con el delantero, que volvió al Xeneize tras su paso por la MLS y había sido tajante.

"Son los comentarios que uno escucha, es la realidad. Yo no pedí nada, el plantel está armado, posiblemente o no busquemos un jugador ahora. De acá a junio no se puede hacer ningún plan, hay un montón de partidos. Me comentaron los dirigentes de Mineiro que Pavón es una chance para que venga en julio, es un gran jugador", aseguró.