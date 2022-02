La fuerte confesión de Guillermo Barros Schelotto a Zárate tras la final en Madrid: “Me dijo que se arrepiente de…”

Mauro Zárate, actual jugador de Juventude de Brasil, brindó una entrevista a Radio La Red en la que recordó su paso por Boca Juniors. El delantero, que llegó al Xeneize a mediados de 2018 como refuerzo para aquella Copa Libertadores, recordó su ausencia en la final de Madrid y la charla que tuvo con el DT, Guillermo Barros Schelotto.

"Guillermo me dijo que se arrepiente de no haberme puesto contra River", recordó, a la vez que agregó que le sigue doliendo no haber jugado ni un minuto en esa eliminatoria (en la Bombonera igualaron 2-2, mientras que en el Santiago Bernabeu el Millonario se quedó con el triunfo por 3-1 en el alargue).

Sobre el pedido que recibe diariamente por parte de su familia, expresó: "Lo cierto es que mi hijo me pide que vuelva a Boca y que yo extraño mucho al club, pero también es verdad que por la presión que existe, para estar allí hay que vivir en una burbuja". Y agregó: "También debo confesar que después de irme de Boca el año pasado a América Mineiro, no tenía ganas de volver a la Argentina y por eso preferí seguir jugando en Brasil"

Su nombre fue moneda corriente día a día durante el último mercado de pases. Ante los rumores aclaró quienes llamaron de verdad: "De San Lorenzo y Racing, pero no de Independiente ni Colón, como dijeron por allí. Y Néstor Gorosito me llamó para Gimnasia, así que no es cierto que fuera él quien después me bajó".

Para finalizar, se refirió a su caótico paso de Vélez Sarsfield a Boca Juniors: "No estoy arrepentido de haber pasado de Vélez a Boca. Pero por haberlo hecho también soy consciente que sus hinchas quedaron muy dolidos conmigo y no me pueden ni ver", reconoció.