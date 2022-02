La dura revelación de Marc Márquez que emocionó al MotoGP

Marc Márquez Alentà, piloto de motociclismo, sufrió duras lesiones en los últimos años y, en el actual 2022 espera con ansias volver a competir. A mediados del 2020 sufrió fractura de húmero, mientras que un año más tarde sufrió diplopía en la vista, algo que no fue la primera vez que le sucedió.

"En este tiempo han pasado muchas cosas y si tuviera que escoger una palabra para definir mi invierno no sabría cuál sería. Ha habido bastante incertidumbre, en algunos momentos ha sido un poco caótico, por momentos no sabía cuándo podría volver a competir o si podría volver a hacerlo al reproducirse la lesión de la diplopía", manifestó el español.

Y añadió: "Han sido unos meses realmente difíciles. Con la visión doble es complejo hacer una vida normal, y necesitaba estar en casa, quieto, así que fue bastante incómodo"

Sobre la importancia de Sánchez Dalmau, su doctor de confianza, expresó: "También me ayudó en 2012. Me aconsejó hacer un tratamiento conservador en el que se necesitaba tiempo y paciencia, y así hice. Gracias a sus consejos, la recuperación ha sido todo un éxito y me he podido recuperar bien de la visión. Estoy muy agradecido a los doctores y fisios que me han tratado, y a toda mi familia y equipo que me han ayudado en estos momentos tan difíciles".

"Cuando a mediados de enero el Dr. Sánchez me dio el visto bueno para poder subirme a una moto, intensifiqué los entrenamientos para poder llegar a los tests de pretemporada de la mejor forma posible. Durante estas semanas he podido hacer motocross, pilotar la CBR 600 y hacer karting. Al principio tenía molestias, pero cada vez me he ido sintiendo mejor", sentenció el piloto de Honda.