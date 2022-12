Scaloni reveló por qué Di María ni siquiera fue al banco contra Australia: "No estaba..."

La bomba de los minutos previos al partido de octavos de final contra Australia, que finalizó con victoria de la Selección argentina por 2-1 y el consecuente pasaje a cuartos del Mundial de Qatar 2022, fue la decisión que tomó Lionel Scaloni de excluir hasta del banco de suplentes a Ángel Di María. Se sabía que el Fideo había finalizado el partido contra Polonia con una "molestia en el cuádriceps", pero así y todo se especulaba con que fuera suplente contra los australianos. Sin embargo, sobre la hora del partido, el entrenador decidió descartarlo al extremo, pese a su peso propio, y explicó el porqué.

Di María sintió una molestia contra Polonia y se perdió los octavos contra Australia (foto: EFE).

"Contra Australia, Ángel (Di María) no estaba para jugar. No estaba en condiciones. No era necesario que se cambiara porque tenerlo en el banco era una tentación y no era bueno para nadie", comentó analítico Scaloni sobre Angelito, tras la euforia de la clasificación. Aunque se esperanzó con poder contar con él para los cuartos ante Países Bajos: "Esperemos que con el correr de los días pueda mejorar y llegar a los cuartos".

Hoy Di María como un hincha más. uD83DuDE0DuD83CuDDE6uD83CuDDF7pic.twitter.com/tdgjrhP3K1 — Ale Liparoti uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@AleLiparoti) December 3, 2022

Pese a no ser de la partida y ni siquiera estar disponible, Di María vivió el encuentro contra Australia en el banco de suplentes a pleno y con mucho nervio y, en un momento, cuando la Selección estaba 2-0 arriba -antes del sufrimiento del final- se permitió ponerse a cantar las canciones de la hinchada argentina haciendo batucada con una botellita. En la atajada salvadora del Dibu Martínez a los 97', el Fideo explotó.

Di María reaccionando al atajadón del Dibu: pic.twitter.com/pswee5As2a — Esteban Fulanito uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@EstebanFulanito) December 3, 2022

Di María, tocado físicamente, le apuntará a ponerse en óptimas condiciones en los próximos seis días que hay antes de los cuartos de final ante Países Bajos: el viernes a las 16.