Camiones: Kamaz, el gran ausente entre los elefantes del desierto

La poderosa marca de camiones Kamaz no estará en el Rally Dakar 2023. Los vencedores de los últimos seis años y de doce de las últimas catorce ediciones (las que se han disputado fuera de África) no participarán en la 45ª edición del rally más duro del mundo. Kamaz, el súper equipo con raíces en el mismísimo ejército ruso, no tendrá esta vez su flota de camiones azules, invencibles, como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.

La organización del Dakar no permite a los participantes rusos y bielorrusos inscribirse en la carrera salvo que acepten el Código de Conducta de la FIA. Un documento que establece que el deportista que lo acepta reconoce "el firme compromiso asumido por la FIA de solidarizarse con el pueblo de Ucrania, a la Federación de Automovilismo de Ucrania y a todos los que sufren como consecuencia del actual conflicto". Lo que supone aceptar esa solidaridad con el pueblo invadido.

Kamaz logró el 1-2-3-4 en la pasada edición.

David Castera, director del Dakar dijo que "cuando Kamaz nos pidió saber qué tenían que hacer para venir, les dijimos que tenían que cumplir la normativa FIA, y no lo han firmado. La única opción alternativa para que esté un piloto ruso [e incluso un comisario] es para los que tengan doble pasaporte".

El equipo no acepta esas condiciones y lo explicó en un comunicado oficial: "En nuestra opinión, el contenido de ese documento [por el Código de Conducta FIA] es político y viola los principios de igualdad de oportunidades para los atletas. Consideramos imposible firmarlo y participar con nuestros pilotos bajo esas condiciones. Nuestra elección es clara: siempre estaremos del lado de nuestro país, especialmente cuando está en una situación difícil".

Kamaz Master ha participado en 22 ediciones del Dakar (desde 1990), ganó 19 y siempre con vehículos de fabricación rusa. De hecho, la marca es suministradora de camiones del ejército ruso, que apoya al equipo aportando parte de sus instalaciones y en las labores de información sobre los libros de ruta de la carrera.

La pasada edición los participantes rusos corrieron sin bandera como consecuencia de la condena del TAS por el doping de estado a los deportistas del país, que prohibía a sus nacionales competir bajo su bandera y su himno en una prueba mundialista durante el año 2022. Ni en los camiones ni en los monos de los pilotos de Kamaz pudo lucir la enseña nacional rusa, aunque no hubo limitación alguna para que sus deportistas se inscribieran en el rally.