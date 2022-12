Finalmente se cumplió el sueño de la mayoría de los argentinos, la Selección argentina se consagró ganadora del Mundial de Qatar 2022 con un gran partido. En un duro enfrentamiento le ganó a Francia por penales. MDZ Radio conversó con el periodista deportivo Lucas Beltramo, quien advirtió que fue la mejor final en la historia de los mundiales.

“Esa final con justicia la ganó Argentina. La Selección argentina hizo algo mejor de lo que se pensaba que se podía hacer, primero con la inclusión sorpresiva de Di María. La Selección de Scaloni borró en el primer tiempo de la cancha a Francia, volviendo a ser esa Argentina post Copa América con una presión ante la pérdida total con salto al campo, con Enzo Fernández haciendo todo bien. Mac Allister fue una de las figuras destacadas de esta Selección", argumentó.

El especialista destacó que "La Scaloneta" hizo un primer tiempo "tan impresionante" que obligó a Deschamps a hacer modificaciones y sacar a su número nueve. "Argentina arrancó el segundo tiempo jugando igual que en el primero, generando chances de gol. Y recién en el minuto 78, cuando el partido no indicaba que Francia podía llegar a ponerse en partido, lo hizo. Ahí sí tuvo dos, tres minutos donde el equipo no pudo responder a ese golpe, donde llega la genialidad de Mbappé".

Además Beltramo destacó que con este Mundial, Lionel Messi demostró por qué a los 35 años sigue siendo el mejor jugador. También remarcó la figura de "Dibu" Martínez: "A la mejor final de la historia de los mundiales, no podía no tener la mejor atajada. A pesar de que Kolo Muani le define al lugar más difícil, bien cerca del cuerpo, porque el arquero cuando se estira trata de ocupar mucho espacio, pero no puede ocupar ese espacio bien pegado a su cuerpo; la 'X' que hizo en el aire el Dibu quedará en la historia".

"Argentina es por tercera vez en la historia campeón del mundo, pero no en cualquier Mundial, sino en el que tuvo sin duda la mejor final de la historia", cerró.