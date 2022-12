El impactante ninguneo de un delantero francés a Messi antes de la final: "No me..."

La Selección de Francia está calentando poco a poco la previa de la final del Mundial de Qatar 2022 frente a la Selección argentina. Con alguna que otra declaración picante, los franceses muestran que no le tienen miedo al equipo de Lionel Scaloni. Esta vez fue Randal Kolo Muani, delantero del conjunto de Didier Deschamps, quien decidió ningunear a Lionel Messi con una desafiante frase.

El delantero de Francia y una polémica afirmación sobre Messi.

Consultado por la posibilidad de enfrentar al capitán argentino en la definición de la Copa del Mundo, Kolo Muani expresó: "Es un gran jugador, personalmente no me cambiará la vida. Puedo jugar contra el que sea". Así, el atacante, quien marcó el segundo tanto de su equipo en la semifinal ante Marruecos, dejó en claro que para él no significa tanto enfrentarse a Messi.

"Todos lo vimos jugar cuando éramos más chicos. Pero personalmente, ya jugué contra él cuando estaba en Nantes y no cambió mucho mi vida. Mientras yo esté en la cancha, me voy a divertir. Puedo jugar contra cualquiera y no cambiará nada para mí", explicó el delantero sobre Messi.

El joven de Eintracht Frankfurt, quien fue citado a último momento para el Mundial en reemplazo de Christophe Nkunku cuando este se lesionó, reveló en conferencia de prensa: "No me esperaba estar en un Mundial. Es mágico estar en una Copa del Mundo, cuando era niño soñaba con eso. Estoy orgulloso por y por mi familia y jugarla a los 24 años es mágico".

"Estamos acostumbrados a no tener la afición con nosotros pero sí escuchamos a los pocos franceses que nos acompañan en el estadio", expresó Kolo Muanib sobre la cantidad de hinchas que habrá en el estadio Lusail este domingo desde las 12, donde una enorme parte del estadio estará copada por fanáticos argentinos (se estiman más de 40 mil).

Por otra parte, respecto de varios de sus compañeros que sufrieron síntomas de gripe, Kolo Muani comentó: "Hay una gripe por ahí, pero no es nada serio. Van a estar todos ahí el domingo".