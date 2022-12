La preocupación que le dejó a Scaloni la victoria ante Polonia, de cara a los octavos ante Australia

No es una alarma grande, pero sí es para prestar atención. Porque la Selección argentina, como muy bien dijo Lionel Scaloni, juega otra vez este sábado ante Australia después del triunfo 2 a 0 sobre Polonia, con dos partidos muy pegados y sin tiempo de descanso. Ese que necesitan dos futbolistas importantísimos en el plantel, como Ángel Di María y Marcos Acuña, quienes llegan en duda al encuentro de octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Según informó Gastón Edul en TyC Sports, Di María tiene una sobrecarga muscular. El Fideo, que salió en el segundo tiempo frente a los polacos por una molestia, se hizo una ecografía después del encuentro de este miércoles con noticias dentro de todo positivas. No se trata de un desgarro ni una distensión, sino que es una contractura.

Si bien no se trata de una lesión, Di María está en duda porque el partido de octavos de final es apenas tres días después del último disputado en la Fase de Grupos, es decir que si tuviera la posibilidad de descansar un par de días más ni siquiera sería una incógnita.

En ese sentido, Scaloni podría decidirse por cuidarlo en este encuentro ante Australia y meterlo en la cancha únicamente en caso de necesidad táctica. Existen variantes en el plantel para que el Fideo pueda tener unos días de descanso y, si todo sale bien, volver a jugar en cuartos de final ante el ganador del duelo entre Países Bajos y Estados Unidos.

Por otra parte, otra preocupación para el cuerpo técnico de la Selección argentina es la de Marcos Acuña. El Huevo, quien también fue reemplazado frente a Polonia para el ingreso de Nicolás Tagliafico, no tiene ningún problema físico, pero es duda porque el entrenador querría evitar sobrecargarlo de minutos, debido a que arribó a Qatar con algunas molestias.

"Él llegó con esa pubalgia que no lo puso en duda en la lista, pero sí hizo que Scaloni lo tenga en evaluación después de que haya desafectado a Joaquín Correa y Nicolás González. Después terminó respondiendo bien y jugando. Ayer hizo un partido de mucho desgaste, pero sale porque Scaloni entendía que no hacía bien en completar los 90 minutos. No quería sobrecargarlo justamente por este partido que tiene ahora", aseguró Edul.

Así, más Di María que Acuña, pero ambos son duda para arrancar como titulares en el partido entre Argentina y Australia desde este sábado a las 16, por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El resto de los futbolistas se decidirá a partir de cuestiones tácticas.