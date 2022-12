¿Cómo quedaron los octavos tras los bombazos de Alemania y Bélgica afuera en grupos? eliminados

Este jueves del Mundial de Qatar 2022 tuvo en el centro de la escena a los bombazos resonantes de las eliminaciones de Alemania y Bélgica en fase de grupos; y las consecuentes definiciones de seis de las ocho llaves de octavos de final.

Alemania se quedó afuera por diferencia de gol (foto: EFE).

Una parte del cuadro de Qatar 2022 es integrado por Países Bajos (1º del A) vs. Estados Unidos (2º del B), Argentina (1º del C) vs. Australia (2º del D) y Japón (1º del E) vs. Croacia (2º del F). El otro choque lo completarán el 1º del G vs. el 2º del H.

Mientras que del otro lado ya están confirmados Inglaterra (1º del B) vs. Senegal (2º del A), Francia (1º del D) vs. Polonia (2º del C) y Marruecos (1º del F) vs. España (2º del E). El partido restante lo jugarán el 1º del H vs. el 2º del G.

Así están los octavos de final, este jueves (foto: FIFA).

1º llave de Qatar 2022

NED-USA (sábado a las 12)

ARG- AUS (sábado a las 16)

JAP-CRO (lunes a las 12)

1º G vs. 2º H (lunes a las 16)

2º llave de Qatar 2022

ING-SEN (domingo a las 12)

FRA-POL (domingo a las 16)

MAR-ESP (martes a las 12)

1º H vs. 2º G (martes a las 16)

Bélgica, 3º en Rusia 2018, quedó afuera en fase de grupos (foto: EFE).

Los dos cruces que aún no tienen ningún equipo clasificado se delimitarán este viernes, que tendrá cuatro partidos divididos en dos turnos. Primero se definirá la zona H y luego la G.

- Corea del Sur - Portugal (a las 12)

- Ghana - Uruguay (a las 12)

- Camerún - Brasil (a las 16)

- Serbia - Suiza (a las 16)