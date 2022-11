La gran figura que confirmó que estará en el Mundial a pesar de una lesión

En medio de tanta baja, por fin una buena. Después de que se confirmara que estrellas internacionales de renombre como Giovani Lo Celso, N'Golo Kanté, Timo Werner y varios más no podrán disputar el Mundial de Qatar 2022 por distintas lesiones, la estrella máxima de Corea del Sur y figura del Tottenham de Inglaterra, Heung-Min Son, llevó tranquilidad y alegría a sus seguidores y confirmó que participará de la Copa del Mundo.

"Hola a todos. Solamente quería tomarme un momento para agradecerles a todos por los mensajes de apoyo que recibí en la última semana. Leí muchísimos de ellos y realmente los aprecio a todos. En un momento muy difícil recibí muchísima fuerza de todos ustedes", aseguró Son en su cuenta de Instagram.

"Jugar para tu país en el Mundial es el sueño de tantos niños al crecer, así como lo fue para mí. No me perdería esto por nada. No puedo esperar para representar a nuestro hermoso país. Los veré pronto, Sonny", confirmó el crack surcoreano, quien había sufrido un durísimo golpe el 3 de noviembre en el partido entre Tottenham y Marsella.

Según informó el club inglés, Son necesitó una operación para estabilizar una fractura alrededor de su ojo izquierdo, pero su recuperación fue favorable y el delantero estará en la Copa del Mundo, para alegría de su país y de muchísimos futboleros.

Uno de los detalles alentadores para la recuperación de la estrella de Corea del Sur era que, por ejemplo, Kevin De Bruyne había sufrido una lesión tremenda, con fractura en la nariz y en el pómulo, en la final de la Champions League ante Chelsea el 29 de mayo de 2021 y el 17 de junio, 19 días más tarde, volvió a jugar con Bélgica por la Eurocopa, sin máscara.

Finalmente, la lesión de Son no fue tan grave como parecía en un principio y se trata de una excelente noticia para él, que tendrá su tercera participación en Mundiales a los 30 años.