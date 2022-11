El insólito comentario de Latorre sobre el festejo provocador de Alcaraz ante los hinchas de Boca: “Alguna vez yo…”

El gol de cabeza de Carlos Alcaraz a los 117' que le permitió a Racing ganar el Trofeo de Campeones y su polémico festejo de cara a los hinchas de Boca tuvieron como consecuencia el escándalo del final, en el cual el Xeneize terminó perdiendo el partido por default (se quedó con seis jugadores por las numerosas expulsiones). Siguiendo detenidamente los detalles de todo este descontrol, Diego Latorre, que estuvo comentando la final para ESPN Premium, opinó de la celebración del juvenil de la Academia y su frase generó mucho repudio en los fanáticos del Xeneize en redes sociales.

Cuando los compañeros de Alcaraz ya lo había separado del lío y la cámara de la transmisión se quedó enfocándolo a él, que todavía seguía agitado por el festejo, Latorre dijo: "No soy el hombre autorizado para criticar a Alcaraz porque alguna vez... Ja. Dejémoslo ahí"; haciendo una clara referencia tácita a la provocadora celebración que hizo en el verano de 1999, cuando tras convertirle un gol a Boca en un amistoso con la camiseta de Racing, se tapó la nariz mirando a la parcialidad del Xeneize presente en el estadio. Esto sucedió después de que Gambetita pasase directamente de Boca a la Academia y los hinchas del club de la Ribera jamás le perdonaron.

Los repudiables gestos de Latorre a la gente de Boca.

Después de la consagración, Alcaraz, que estuvo en el ojo de la polémica y fue uno de los diez jugadores que vio la roja, declaró: "Cuando hice el gol realmente pensé en festejar. Le pido disculpas a la gente de Boca si se enojó porque festejé ahí. Me hubiera encantado cruzarme la cancha y festejar acá - con la hinchada de Racing. Solamente me arrodillé y puse las manos para arriba y se lo tomaron a mal. Ellos la vez pasada nos cargaron y nosotros no dijimos nada y cerramos el orto. Se ve que no les gustó, pero yo estoy contento por la gente y por el grupo".

Tras un final casi inédito en los últimos años, Racing terminó quedándose con el Trofeo de Campeones y alzando así su título Nº 38 en la historia.