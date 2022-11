La particular "amenaza" que recibió Arruabarrena a horas del partido con Argentina

El próximo miércoles, desde las 12,30, la Selección argentina disputará su última prueba antes del comienzo del Mundial de Qatar 2022. La prueba será ante Emiratos Árabes, elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena. El Vasco, a 48 horas del amistoso, se refirió al partido ante el equipo de Scaloni y, además, reveló el particular pedido que recibió por parte de sus hijos.

"Nosotros buscamos poder estar a la altura y ser competitivos. Veremos si lo logramos o no. Ellos saben que es un partido histórico para Emiratos, que los va a ver todo el mundo. Nosotros queremos mejorar lo que hicimos en este tiempo y no quedarnos en una meseta", comenzó el DT en su diálogo con Infobae.

Arruabarrena, quien supo dirigir a Tigre y Boca en el fútbol argentino, le dedicó unas palabras a Lionel Scaloni: "Los números y la idea futbolística de Argentina están ahí. Eso es lo que respalda a un entrenador. Ves un equipo fresco, con alegría, los jugadores responden juegue quien juegue y eso es mérito del entrenador y su staff. Se ha hablado mucho en los primeros meses y él ha callado esas palabras con resultados. Juegue bien o mal, uno sabe a qué juega Argentina".

Sobre la presión que recibió por parte de sus hijos, quienes ya viven el inicio del Mundial de Qatar 2022, reveló: "Los dos me están rompiendo las pelotas. Foto, camiseta. Les digo 'mirá que yo voy a jugar un partido, eh'. 'Que no lo toques' (a Messi)... No, no, de todo. Vos te reís, pero me llaman, están obsesionados".

En la máxima cita mundialista, la Selección argentina integra el Grupo C, del cual es cabeza de serie. El debut será ante Arabia Saudita el próximo martes a las 7 (hora de Argentina). El segundo encuentro será ante México el sábado 26 a las 16. Finalmente el último encuentro de la zona será el miércoles 30, ante Polonia, a las 16.