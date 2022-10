La fuerte revelación de Toto Wolff sobre el futuro de Hamilton en la Fórmula 1: "Me dijo que..."

A falta de cinco carreras para el final, varias cosas parecen definidas en la Fórmula 1. El campeón será Max Verstappen, solo falta saber si será en Suzuka este fin de semana o habrá que seguir esperando. Otra confirmación es que Ferrari, una vez más, no dio la talla para la lucha por el campeonato. Por último, se sabe que Lewis Hamilton seguirá el año que viene en Mercedes, aunque no se sabe que sucederá con el heptacampeón en el futuro. O hasta ahora, ya que Toto Wolff disipó las dudas.

No fue un fin de semana ideal para Hamilton: terminó noveno en Singapur tras salir en la tercera posición.

El jefe de equipo de la escudería alemana aseguró que está convencido de que Hamilton seguirá más allá de 2023, año en el que finaliza su actual contrato: "No tengo dudas de que firmaremos un nuevo contrato, eso va a pasar, los dos siempre estamos dispuestos a hablar abiertamente de futuro. Lewis está completamente centrado en la Fórmula 1 y es lo que guía su vida, el resto de las cosas son sólo hobbies".

No obstante, lo que realmente ilusionó a los fanáticos de Sir Lewis fue la revelación que hizo Wolff sobre una charla que mantuvo con su piloto estrella: "La ventaja es que los dos vivimos en Mónaco, cerca uno del otro y la semana pasada nos sentamos a hablar. Me dijo que tenía cinco años más por delante y me preguntó cómo lo veía", relató para Channel 4 de Gran Bretaña.

Wolff aseguró que Hamilton seguirá en la Fórmula 1 más allá de 2023.

Luego, el austríaco, CEO de Mercedes, agregó: "Durante estos años, hemos crecido juntos y somos transparentes el uno con el otro. Lewis será el primero en decirme cuando crea que ya no puede más".

Muchos fanáticos y especialistas creían que los 37 años de Hamilton comenzarían a marcar el final de su carrera, sobre todo tras un inicio de temporada muy malo. Sin embargo, Wolff no entiende a las personas que ponen un límite a la trayectoria de los pilotos: "No sé por qué motivo 40 años es una edad que dice que ya no eres adecuado para seguir en Fórmula 1 como piloto de carreras. Si miras a Fernando, con 41, sigue ahí y no sé si es el mismo Fernando que cuando tenía 25 años, pero sigue siendo un piloto muy competitivo. Lo mismo pasa con Tom Brady, una persona que admiro y a sus 44, sigue todavía en el campo".

Por último, el jefe de equipo de las Flechas Plateadas se mostró contento por la relación que Hamilton construyó con George Russell, su joven compañero de equipo llamado a ser el próximo campeón con Mercedes: "George ha sido una gran incorporación, es un gran piloto dentro y fuera de la pista, Lewis y él son muy transparentes el uno con el otro. Los dos han ayudado mucho al desarrollo del equipo este año. Claro que esperaba que Mercedes pudiera ganar carreras, pero no ha sido así. Ese momento llegará y también podrá luchar por ser campeón del mundo. Es bueno para nosotros tenerlo a largo plazo", cerró.