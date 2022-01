Los Pumas 7s vencieron a Irlanda y suben al podio del Seven de Sevilla

Los Pumas 7s siguen consiguiendo podios en el World Seven Series. Esta vez, en Sevilla, el equipo argentino consiguió el bronce luego de vencer a Irlanda por 12 a 5 con tries de Gastón Revol y el mendocino Rodrigo Isgró, más una conversión de Felipe Del Mestre. De esta manera ya son once las veces que los albicelestes se meten dentro de los tres mejores.

El inicio fue similar a los anteriores: Los Pumas 7s se dedicaron a analizar el rival para luego definir su estrategia ofensiva. En dicho interín, Irlanda tuvo denegada una anotación por el TMO pero facturó un try producto de una distracción en la salida.

¡Once podios consecutivos!



Con tries de Gastón Revol y Rodrigo Isgró, más una conversión de Felipe Del Mestre, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora derrotó a Irlanda y se finalizó tercero en el Seven de Sevilla.#SeVenComoNunca #VamosArgentina pic.twitter.com/dNmFPUhDJQ — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 30, 2022

El ingreso de Marcos Moneta aportó más velocidad y en asociación con Gastón Revol permitió que éste último empate las cosas sobre el final de la primera parte. En el complemento, Los Pumas 's fueron eficaces. Un line out irlandés permitió a los argentinos recuperar la pelota y fue Rodrigo Isgró quien sumó el try de la victoria para quedarse con la medalla de Bronce.

En primer turno, al mediodía de nuestro país, el combinado nacional cayó ante Australia por 28-12 (parcial 21-7). Los tries de Luciano González y Franco Sábato, más una conversión de Felipe Del Mestre, no alcanzaron para disputar la final. El circuito se interrumpirá hasta abril cuando regrese con el torneo de Singapur, a disputarse entre el sábado 9 y el domingo 10.

Fue la medalla número 35 del equipo nacional en 182 participaciones en el World Rugby Seven Series. De ellas, dos fueron de oros, 12 de plata y, con la de hoy, 21 de bronce.