Sin pelos en la lengua, Carlos Sainz apuntó nuevamente contra la organización del Dakar

El español Carlos Sainz (Audi) continúa resignado por el que considera un error en el libro de ruta de la especial del domingo que le hizo perder más de dos horas y lo deja, salvo milagro, sin opciones. Por este motivo es que ha decidido tomarse el Dakar de la manera más liviana posible, intentando divertirse lo que más pueda.

"El resto del Dakar lo afronto día a día y a intentar divertirme lo que pueda", manifestó. Declaraciones provocadas por la dura jornada del domingo, sobre la cual volvió a comentar: “No hay muchas vueltas que darle, yo me fío de Lucas Cruz -su copiloto-, que fue quien me lo explicó. Al final yo no llevo la navegación, la lleva él y me lo explicó claramente. También coincide el copiloto de Nani Roma y el resto. No estaba bien el libro de ruta”, argumentó.

El español analizó la segunda etapa en la que, sin problemas de navegación, finalizó tercero por detrás del francés Sebastién Loeb (Bahrain Raid Xtreme) -a 5 minutos y 52 segundos- y del líder de la general de coches, el catarí Nasser Al-Atiyah (Toyota).

“Ha sido una etapa sin problemas, hemos tenido que adelantar me parece que a 15 coches, pero no había polvo, así que bien. Lo único, un pequeño problema con un amortiguador que vamos a ver ahora, pero nada importante", sentenció.