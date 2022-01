Facundo Farías puso fin a la novela y contó donde quiere jugar en el 2022

Facundo Farías, uno de los jugadores más destacados del 2021, se coronó campeón con Colón de Santa Fe y, luego de sus grandes actuaciones, está en el radar de los grandes equipos del fútbol argentino. Boca Juniors realizó una oferta, pero el monto no convenció a la dirigencia del Sabalero y fue rechazada.

Con respecto a lo que le gustaría para su futuro, en el medio de los rumores de los intereses por parte de River y Boca, manifestó: "No estoy al tanto de algunas cosas, dejo que se encargue Martín (Sendoa, su representante). Yo estoy pensando en volver al club y poder entrenar otra vez. Estoy con muchas ganas de comenzar la triple competencia"

"Todavía no recibí nada concreto, no sé si el club está negociando. A mí no me comunicaron nada. Por eso decía que estoy con muchas ganas de jugar la triple competencia con Colón. Ojalá que el club me pueda retener", señaló el enganche del elenco santafesino.

Luego de coronarse campeón de la Copa de la Liga Profesional, venciendo a Racing Club por 3-0 en San Juan, Colón selló su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2022. Además, el Sabalero disputará el torneo local y la Copa Argentina en el corriente año.