Infantino y una insólita comparación para defender el Mundial cada dos años

No es ningún secreto que, hace tiempo, las personas que mandan en el fútbol quieren hacer una remodelación total del fútbol. Desde el proyecto fallido de la Superliga que, según Florentino Pérez, venía a “salvar el fútbol” porque “la situación es dramática, si no hacemos algo, no durará mucho” y a renovar el interés de los jóvenes por el fútbol: “Los jóvenes prefieren entretenerse de otra manera, dicen que un partido se les hace muy largo. A lo mejor hay que acortarlos”, decía en abril de 2021 en El Chiringuito. Por otro lado, en diciembre del año pasado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino hizo oficial su intención de hacer un Mundial cada dos años para incentivar el interés por el deporte: “Hemos hecho un estudio muy serio, desde el punto de vista deportivo funcionaría, el impacto económico es positivo para todos”, decía el mandamás del fútbol mundial en Radio Anch'io Sport.

Con esta premisa de que un Mundial organizado cada dos años “es positivo para todos”, Infantino fue invitado por el Consejo de Europa (organización de la Unión Europea destinada a la defensa de los derechos humanos) a debatir sobre un informe llamado “Administración del fútbol: economía y valores” propuesto por dicha organización: “Vemos que el fútbol se desarrolla en una dirección en la que algunos lo tienen todo y la mayoría no tiene nada. En Europa, la Copa del Mundo se lleva a cabo dos veces por semana porque los mejores jugadores del mundo juegan en allí”, destacó Infantino.

Infantino y Ceferin, dos rivales en lo más alto del fútbol

Esa declaración de Infantino sobre el fútbol europeo pudo estar dirigida a Aleksander Ceferin, actual presidente de la UEFA, quien se mostró en contra del Mundial cada dos años: “La Copa del Mundo debe ser cada cuatro años para que siga siendo interesante. Es el mayor evento del fútbol y más del 75 por ciento de los aficionados en el mundo se oponen a la idea de hacerla cada dos años. Es simplemente una mala idea porque terminaría canibalizando a las otras disciplinas deportivas”, dijo Ceferin en la Expo 2020 de Dubai.

El cruce entre la FIFA y la UEFA no es nuevo. Tal vez pudieron unir sus fuerzas ante la fallida Superliga de Florentino Pérez y Andrea Agnelli, presidente de Juventus, pero sólo por cumplir con la vieja frase de "el enemigo de mi enemigo es mi amigo", pero se han enfrentado en el pasado por, entre otras cosas, la idea de un "Super" Mundial de Clubes. Para seguir alimentando la rivalidad, Infantino aclaró que en el propio fútbol europeo ya se ven enormes disparidades entre equipos grandes y chicos de una misma liga, incluso con asociaciones que no tienen representantes en la Champions League.

Infantino tuvo la intención de hacer un Mundial de Clubes cada cuatro años y con más equipos

Pero, en medio de su exposición, el presidente de la FIFA hizo una insólita comparación; bajo la misma línea de la inclusión, Infantino trivializó un tema de enorme preocupación en el mundo, como es la de los inmigrantes africanos que buscan refugio en distintas partes del mundo: “Tenemos que darles a los africanos la esperanza de que no tengan que cruzar el Mediterráneo para quizás poder tener una vida mejor aquí. Tenemos que darles oportunidades y dignidad”, dijo el italiano, dando a entender que un Mundial cada dos años podría ayudar a esto.

Por último, el sucesor de Joseph Blatter habló sobre Qatar 2022, tal vez el Mundial de fútbol con mayor controversia previa al inicio de la competencia: “En Europa tomó siglos y siglos un cambio. Hay mucho por hacer, mucho por cambiar. Tenemos que mantener la presión, pero también reconocer que ha habido cambios”, alegó Infantino sobre las continuas denuncias al país árabe por violaciones a los derechos humanos.