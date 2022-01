Fórmula 1: la cruda revelación de Valtteri Bottas sobre su salida de Mercedes

Valtteri Bottas ya es historia de Mercedes. George Russell ocupará su puesto y está llamado a ser el número 1 de la escudería en el futuro. Y el finlandés, en declaraciones a RacingNews 365, reveló cómo fueron las conversaciones para confirmar su marcha del equipo campeón de constructores de la Fórmula 1.

"La pregunta era simple: '¿Puedes ofrecerme dos años o más?'", le dijo Bottas a Toto Wolf... y la respuesta fue negativa: "Me dijo que no, que no era posible en ese momento". "Honestamente, estuvimos de acuerdo. Sabía que, en algún momento, teníamos que tomar decisiones y yo mismo ya había decidido que si no podía conseguir dos años o más con Mercedes, iba a buscar algo nuevo", agregó.

Con respecto a Russell, asegura que Mercedes tomó el camino lógico: "Obviamente, era muy lógico colocar a George en el coche, porque ha sido parte del equipo durante mucho tiempo". "Es una nueva generación, y así es como también está evolucionando el deporte. Mercedes tiene este programa de jóvenes pilotos y George ha estado en él durante mucho tiempo", detalló

El escandinavo ocupará el puesto de primer piloto en Alfa Romeo, sustituyendo a Kimi Raikkonen: "En caso de que obviamente todavía evolucione más y se vuelva más experimentado, e incluso más rápido, no querían perder la oportunidad. Así que para mí, todo está bien. Estoy muy feliz".