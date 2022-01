Super Bowl 2022: el épico tráiler del show del medio tiempo que une a cinco leyendas de la música

El 13 de febrero se disputará el Pepsi Super Bowl LVI y el evento contará con un impactante espectáculo de medio tiempo que será protagonizado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, verdaderas leyendas de la música que por primera vez han sido invitados a formar parte del evento que será visto por millones de personas.

Ante esto, la marca de gaseosas que patrocina el show, presentó oficialmente el tráiler de lo que vendrá. Dirigido por el cineasta Gary Gray, y denominado "The Call", el épico video incluye una compilación musical de temas icónicos como "Rap God", "The Next Episode", "Family Affair", "HUMBLE", "Still DRE" y "California Love".

Entre los cinco artistas que estarán en el SBLVI se combinan más de 40 premios Grammy y 19 álbumes del Número 1 en la lista de Billboard. Es importante mencionar que para Dr. Dre, Snoop Dogg y Kendrick Lamar, la actuación en el SoFi Stadium también representará un regreso a casa para los estrellas de Los Angeles.

La expectativa es gigante y se espera que sea un show memorable y que supere por mucho al acto de The Weekend, que no estuvo a la altura de lo que se hace normalmente en el escenario del juego.

Como cada año, el Super Bowl 2022 será transmitido por NBC, ESPN, Fox Sports, CBS y en la mayoría de los canales de deportes, además de que se podrá seguir a través de las redes sociales y algunos canales de YouTube, principalmente el de la NFL, donde se estará compartiendo todo el contenido oficial.