Las dos figuras de Boca que están en el radar de la Selección argentina

Lionel Scaloni planifica lo que vendrá para la Selección argentina y, a la vez, sigue de cerca a futbolistas del plano nacional. Este jueves, en diálogo con TNT Sports, el entrenador reveló que está siguiendo a dos futbolistas de Boca que atraviesan un gran presente de la mano de Sebastián Battaglia: Marcos Rojo y Carlos Izquierdoz.

"Con Rojo tengo una gran relación, lo aprecio mucho. Siempre le fui muy claro. Es un jugador que a la Selección le ha dado mucho y que está en carrera. Siempre lo miramos, al igual que a su compañero de zaga, Izquierdoz", expresó y, en la misma línea, agregó: "Me parece que están haciendo una temporada muy buena. Me encantan las ganas que tienen de estar".

Sin embargo, admitió que por ahora no piensa en hacer muchas modificaciones en la lista: "Hoy tenemos una base consolidada, no me dan motivo para cambiar, sinceramente, pero bueno... Los jugadores que vienen de atrás, aprietan y quieren estar. Siempre les vamos a pedir más. Estoy encantado de que los jugadores quieran estar".

El central zurdo es un experimentado en Argentina, donde jugó los Mundiales de 2014 y 2018, mientras que Cali tuvo su oportunidad en los Juegos Olímpicos de Tokio pero no asistió para cumplir con los compromisos en Boca. Son una de las mejores duplas centrales del fútbol sudamericano y hace rato que piden una oportunidad. ¿La tendrán?