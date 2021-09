Con la comida no: la insólita exigencia de Cristiano Ronaldo que enfureció a sus compañeros del Manchester United

Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United y causó una revolución tanto en los aficionados como dentro del club, sin embargo algunas de sus exigencias para concretar la vuelta al equipo en el que ganó su primera Champions League ya están generando malestar entre sus compañeros.

Es que el crack portugués puso algunas condiciones para regresar a los Diablos Rojos que van más allá de lo económico y lo deportivo, ya que también agregó ciertas exigencias relacionadas con su estricta dieta, pretendiendo que también sea llevada adelante por sus compañeros.

Según informa el diario inglés The Sun, Cristiano Ronaldo impuso el nuevo menú al cocinero del Manchester United y algunos de sus platos no le han gustado para nada a varios de sus compañeros, quienes no entienden por qué debe ser el exjugador del Real Madrid quien les maneje la dieta.

Uno de los platos más rechazados es el "bacalhau à Brás", un plato típico portugués cuyo principal ingrediente es el bacalao, y también el pulpo. Una fuente anónima del club declaró al diario ya citado que "a él le gustará y le funcionará muy bien en su dieta, pero a los otros no les gusta".

Hace unos días Lee Grant, tercer arquero del equipo, reveló que Cristiano decidió suprimir del menú el postre de los viernes por la noche. Además, contó que "estuvimos mirando lo que tenía y, obviamente, es el plato más limpio y saludable que puedas imaginar".