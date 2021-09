¿Se va a Mercedes? La confesión de George Russell que revolucionó a la Fórmula 1

El futuro del joven piloto británico George Russell es un tema que mantiene en vilo a la Fórmula 1, sobre todo luego de que Toto Wolff confesara que está interesado en sumarlo a Mercedes para la próxima temporada como segundo de Lewis Hamilton, aclarando que primero debería resolverse la situación de Valtteri Bottas.

Y este jueves, el propio Russell se refirió a qué será de él a partir del año próximo e hizo crecer las expectativas sobre lo que podría ser el gran pase del año para la categoría reina del automovilismo mundial.

En la previa del Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort, Russell fue consultado sobre este tema y comenzó diciendo que "tal y como están las cosas actualmente, no tengo ninguna noticia que anunciar realmente".

Al respecto, aseguró que hoy todo está en "la misma posición que teníamos en Spa la semana pasada", pero los periodistas siguieron insistiendo y cuando le preguntaron si sabe dónde manejará en 2022 fue contundente: "Sí, sé dónde voy a conducir el año que viene".

"La verdad es que no hay nada que anunciar, pero, como he dicho, soy consciente de la situación de dónde voy a correr el próximo año y me informaron antes de Spa, justo antes de Spa", agregó, dejando en claro que fue en los últimos días en los que verbalmente se le comunicó su futuro.