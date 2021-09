Turismo Carretera: la publicación de Agustín Canapino que conmovió a todos

El fin de semana no fue el deseado por Agustín Canapino. Luego de un inicio prometedor en la primera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera, todo se derrumbó en la final cuando el motor del Chevrolet dijo basta durante la final que se disputó en el autódromo de Rafaela.

Una vez arribado a su Arrecifes natal, el cuatro veces campeón comenzó a trabajar pensando en la próxima fecha y realizó un sentido descargo en las redes sociales: "Estoy muy triste, angustiado y dolido porque todo lo que habíamos sembrado durante el año desapareció en un instante, cuando estábamos en condiciones de pelear por un nuevo podio".

Canapino y Fabio Di Palma, su motorista.

"Extraño muchísimo a mi viejo, hoy más que nunca y todos los trofeos y títulos no sirven de nada si no tenés a tus seres queridos al lado, que es lo verdaderamente importante, todo lo demás es efímero", escribió y siguió: "La vida siempre me enseñó esto; que hay que levantarse, una vez más, intentar aprender y estar más fuerte para lo que viene".

"Gracias a todo mi Equipo, especialmente a mi motorista, Fabio Di Palma, y mi encargado de auto, Martín Fioramonti, por haberme ayudado en el peor momento. Se complicó y perdimos la punta, ahora volvemos a estar de atrás y tenemos, el mejor motor, roto. Pero al mismo tiempo la pelearemos hasta el último minuto cómo hemos hecho siempre", cerró.