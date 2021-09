La sincera frase de Di María sobre las chances de Argentina en Qatar

Ángel Di María pasó de villano a héroe. El Fideo fue blanco de muchas críticas por las finales que perdió con la Selección Argentina pero jamás bajó los brazos y tuvo su merecido premio en la Copa América donde, además de ser campeón, marcó el histórico gol en la final con Brasil en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

En el partido con Bolivia, que se festejó el título obtenido en el vecino país, los veinte mil espectadores que ingresaron al Monumental le regalaron una ovación tan necesaria como conmovedor. En diálogo con ESPN F90, Di María habló a corazón y muy sincero al referirse a las chances del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar.

"Esta selección poco a poco va creciendo y la Copa América dio esa tranquilidad que se necesitaba. Al haber ganado se nota y nosotros también lo notamos en los partidos. Contra Venezuela la pelota no entraba pero seguíamos jugando de la misma manera", y sentenció: "Es una locura pensar que Argentina es candidato en Qatar".

Además habló sobre sus sensaciones tras haber marcado el gol de la victoria en la final ante Brasil: "Haber sido campeón, haber hecho el gol, fue un cambio absoluto. Los mismos que me decían para qué iba a venir para que me putearan, me agradecieron por haber seguido. Sabía que esta Copa América iba a ser mía".

Di María remarcó que no sólo él ve que hay un estado de mayor confianza en el seno del equipo argentino. Cuando fue consultado por Lionel Messi, no dudó: “Ahora está espectacular. Está suelto, está feliz”. Incluso, recordó las lágrimas del Diez la semana pasada en el Monumental: “En el parido con Bolivia lo abracé en un momento y le dije ‘Dejá de llorar, ya pasó, ya está'".