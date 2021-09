La mamá del Morro García destrozó a Mansur con otro duro testimonio

El próximo 4 de septiembre se cumplirán siete meses desde la trágica noticia de la muerte de Santiago García que conmocionó al mundo del deporte, particularmente a los fanáticos de Godoy Cruz y Nacional de Uruguay, para quienes el Morro era un ídolo indiscutido.

Desde aquel momento, la familia del Morro García no ha dejado de denunciar maltratos por parte de la dirigencia de Godoy Cruz, club al que aún pertenecía el uruguayo, y con estremecedores testimonios ha conmovido a propios y extraños.

"Seguimos muy dolidos con el presidente. Yo estoy convencida de que hay un mal accionar de todo el club Godoy Cruz".

En esta ocasión, la madre del Morro, Claudia Correa, volvió a romper el silencio y dejó durísimas frases contra José Mansur, presidente del Tomba. En diálogo con el programa radial Ídolos y Anónimos, señaló: "Nosotros no tuvimos contacto con nadie del club Godoy Cruz. Seguimos muy dolidos con el presidente".

"Llevamos 7 meses y nadie de la institución preguntó si necesitábamos algo. Hoy se corrobora que estaba pasando por una depresión. Yo estoy convencida de que hay un mal accionar de todo el club Godoy Cruz", insistió la mujer.

Todas las frases de la madre del Morro García

"Desde el 4 de febrero hasta hoy de Mendoza no salió nada. No tenemos ninguna novedad. No hay suficientes peritos por eso está demorado todo" .

"En Mendoza quedan todas las pertenecías de Santiago. La cuentas están bloqueadas. El Morro tenía vigente el contrato hasta el 30 de junio de este año por 5.500 dólares por mes".

"La hija está en proceso de duelo, hacía un año y medio que no veía a su papá y se le está haciendo muy difícil".

"Lo que hace Renzo Tesuri me parece muy lindo, me genera mucho cariño. Eso demuestra que mi hijo no era un líder negativo, nunca maltrató a nadie". Renzo Tesuri juega todos los partidos con una remera del Morro y le dedica todos sus goles.

"Vamos a terminar de ver que arroja la pericia y sinceramente para mí la condena es social, a mi hijo lo maltrataron y todos lo saben".