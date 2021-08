Gran salto da La Liga española para dejar atrás la pandemia

La liga española de fútbol comenzará con un aforo máximo de 40% en los estadios, en el marco de la pandemia de coronavirus, anunció hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias.



Este tope estará vigente desde el comienzo de la temporada, el viernes 13 de agosto, hasta el domingo 29, tras lo cual las autoridades sanitarias nacionales y regionales se volverán a reunir para revisar la medida, informó la agencia de noticias ANSA.



La autorización será para todos los eventos deportivos abiertos, mientras que para los recintos cerrados el límite será del 30%.





Darias explicó que el aforo será ocupado por espectadores "preferentemente abonados, y también público local. Esta medida persigue que no haya movilidad, que aficiones de equipos no se desplacen cuando no juegan en casa".



En los estadios se mantendrá la distancia interpersonal de un metro y medio y el barbijo seguirá siendo obligatorio. Además no se permitirá comer ni fumar, sólo beber agua, afirmó la ministra tras alcanzar el acuerdo con los gobiernos regionales.



La primera jornada de la Liga, que se jugará entre el viernes 13 y el lunes 16, tendrá estos partidos: Valencia-Getafe, Osasuna-Espanyol, Cádiz-Levante, Mallorca-Betis, Alavés-Real Madrid, Celta de Vigo-Atlético de Madrid, Barcelona-Real Sociedad, Sevilla-Rayo Vallecano, Villarreal-Granada, Elche-Athletic de Bilbao.