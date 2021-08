Arde San Lorenzo: los hermanos Romero contra sus compañeros y la dirigencia

Luego de difundir un durísimo comunicado contra San Lorenzo por sus redes sociales, Ángel y Oscar Romero dieron un paso más e intimaron legalmente al Ciclón para que regularice sus situaciones en el corto plazo.

Los hermanos paraguayos decidieron intimar legalmente al club para que abonen la deuda que tienen con ellos dentro de las 48 horas. De esta manera, si San Lorenzo no cumple con la intimación, los jugadores podrán considerarse libres e irse del club.

El comunicado en cuestión

En el comunicado los Romero aclararon que ellos en ningún momento decidieron irse de San Lorenzo ni pidieron ser vendidos y, por el contrario, aseguraron que fue propia dirigencia la que les explicó que no podía hacer frente a sus contratos. Además, los jugadores hablaron sobre una importante deuda que tienen con ellos (cinco meses de salario, casi un millón de dólares).

A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL pic.twitter.com/Fsk2NDUET3 — RomeroTeam (@RomeroTeam_) August 24, 2021

La respuesta de Arreceygor, presidente de San Lorenzo

Horacio Arreceygor habló en la pantalla de ESPN luego del comunicado de los hermanos Romero y señaló: "Desde el primer día nuestra intención fue que los Romero sigan en el club. Tuvimos esa reunión en Córdoba, donde planteamos renovación de contratos, la problemática actual del club y ellos plantearon si San Lorenzo estaba dispuesto a escuchar ofertas y analizarlas con ellos".

"Creo que hubo una mala interpretación de lo que dijo Mauro (Cetto) e hicieron un comunicado excesivo y doloroso, porque la relación que mantenemos con ellos no es la que dice el comunicado. Estoy dolido, porque yo nunca dije que ellos querían irse del club. Por eso digo que creo que hubo mala interpretación de lo que dijo Cetto ayer, pero yo no soy mentiroso", cerró.

Las palabras de Mauro Cetto que desataron el conflicto

"Depende de si llegan ofertas y qué ofertas llegan. Nosotros dijimos que no había jugadores intransferibles pero tenían que llegar ofertas que les sirvan a todo el mundo. En el caso de los Romero, por trayectoria y jerarquía, sabemos que son jugadores importantes y que para que se vayan tiene que llegar una oferta acorde a la jerarquía que ellos tienen. En el contexto actual nuestro, venderlos sería una opción", comenzó diciendo el mánager del club.

Luego, aclaró: "Formalmente no hay nada, no hubo ninguna propuesta. Ellos pidieron que se escuche si llegaba algo, nosotros les dimos el OK, pero por ahora no llegó nada. Con respecto a la renovación, que fue lo que fuimos a charlar, no hubo una respuesta de parte de ellos, pero si plantearon esto de escuchar opciones. Ellos lo que plantearon es que quieren salir juntos de acá, después ir al mismo club no es necesario".

El cruce entre los Romero y el resto de los jugadores

Otro detonante de la actitud de los Romero fue una reunión que mantuvieron con los referentes del conjunto de Boedo. Allí, liderados por Néstor Ortigoza, éstos les dijeron a los paraguayos que notaban que no tenían la misma actitud que el resto de los jugadores y que, de no cambiar esa postura, no los dejarían entrar más al vestuario. Incluso, Ortigoza señaló que no son los únicos a los que el club les debe plata, pero sí son los únicos que tomaron esta actitud en los entrenamientos y demás.

Sin ofertas por los Romero

Si bien San Lorenzo busca desprenderse de los hermanos Romero, hasta el momento no ha habido ninguna oferta oficial por sus servicios. Resta esperar para saber cuál será el desenlace del conflicto: si se quedan o se van y, en ese caso, si el club los vende o se van libres.