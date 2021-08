Los Pumas recibieron una pésima noticia tras la derrota con Sudáfrica

El seleccionado argentino descendió al séptimo lugar en el ranking oficial de la World Rugby, tras las dos derrotas sufridas frente a Sudáfrica (32-12 y 29-10) por el torneo Rugby Championship. Los Pumas bajaron desde el sexto puesto, que ahora le ocupan los Wallabies de Australia.

El ranking lo encabeza el vigente campeón del mundo, Sudáfrica con 94,49 puntos, seguido por Nueva Zelanda con 89,29, Inglaterra 85,44, Irlanda 84,45, Francia (83,87) , Australia 83,14, Argentina 82,86, Escocia 82,02 , Gales 80,59 y Japón 79,13.

Argentina volverá a jugar nuevamente por el Rugby Championship el 11 y 18 de septiembre con los All Blacks pero se confirmó que no será en Nueva Zelanda. Se jugarán en Australia, en la región de Queensland. De esta manera, tanto la Selección argentina, como Sudáfrica y los All Blacks, deberán viajar lo antes posible a dicho país.

De esta manera, el partido entre Wallabies y All Blacks se llevaría a cabo en el Opta Stadium en Perth el 4 de septiembre, mientras que luego, los dirigidos por Ian Foester partirían hacia Queensland para el resto del Championship. Los Pumas, en tanto, afrontarán los dos encuentros ante Australia: el 25 de septiembre y el 2 de octubre, en sedes a confirmar.